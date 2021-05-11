小手作：玩創手指木偶 啟發解難能力

除了手指木偶，大家還可選擇其他有趣的作品，如適合5歲以上小朋友創作的遙控車工作坊，小朋友可以用黏土發揮創意，設計屬於自己的遙控車。（黃志東攝）

(5)小朋友可以自由設計獨角獸和馬兒的外形。今次小妹妹便選擇為它畫上彩虹色。作品實用度與美感亦是兒童課程重點，而課堂其中一個特色是可以把完成品帶回家繼續玩。小朋友親手裝飾後，可以用馬仔獨角獸手指木偶及背景講故事，更可以在配對棒寫上文字或圖案，跟家人玩配對遊戲。（顏燕雯、黃志東攝）

(4)導師預早把星星棒其中一面塗上黑板油，方便小朋友用粉筆在上面寫字；另一邊則由小朋友選兩種顏色塗出漸變色彩，由於小朋友不太明白怎樣做，導師便從旁教導和協助。（黃志東攝）

(2)小朋友可以在多種顏色中選擇自己喜愛的替畫紙上色。由於之後需要把畫紙撕成紙條，其實只要在上面填滿顏色便可，但小朋友堅持畫上太陽及月亮等圖案，導師當然歡迎。（黃志東攝）

(1)每個課堂導師都會準備好所有用具和材料，當中不少都是木製品，如這次用到的手指馬和獨角獸，以及星星棒都是店舖自家設計，之後找工場製作。（顏燕雯攝）

【明報專訊】教小朋友藝術創作，最重要是讓他們有足夠的自由發揮空間，如果只是你我他跟着導師做出一式一樣的作品，又有何意義呢？只要創作自由度高，做出來的作品又靚又好玩，一定大受小朋友和家長歡迎。

文︰顏燕雯

在人來人往的銅鑼灣商場內，透過櫥窗可以看到一間店舖內有小朋友在做手工。這間專門教授客人DIY禮品的WeMakeGift，同時設有小朋友課程，大部分適合3至12歲小朋友參加，這裏的導師主張給小朋友嘗試運用不同藝術材料和方法創作，除了指定的製作步驟，絕對不會硬性規定他們用什麼色、剪貼在什麼位置，藉以啟發其自由創作及解決問題能力。而當創作過程中遇到困難時，導師便會逐步引導小朋友想出方法，以完成他們自己滿意的作品。

隨孩子喜愛創作

此外，上課的模式家長都有選擇。如果小朋友有興趣嘗試不同類型的手作品，可以報讀每月4堂、每堂1小時的常規班「多元化美術課程」；如果偶爾想玩一次，又或者很喜歡某個手作，便可按喜好選擇作品，利用一堂或兩堂時間去完成。例如今次小朋友所示範的手工既是一次的課堂，也納入在常規班內，家長可以選擇一堂時間完成的「馬仔獨角獸手指木偶」或「配對遊戲」，亦可以參加兩堂，完成一整套手指木偶加配對遊戲手工。

■INFO

馬仔獨角獸手指木偶+配對遊戲

對象：3至12歲

費用：馬仔獨角獸手指木偶（$380/堂)；配對遊戲（$380/堂），每堂約1小時

地址：銅鑼灣皇室堡3樓306號舖 WeMakeGift

查詢：5606 6019（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第345期]