親子筆陣．民房四寶：使生你的快樂

【明報專訊】「民，最近很辛勞吧，又學校又教會，不要捱壞身子，不用掛心我，我好好……」媽媽在電話另一端溫柔地說。她不常打電話來，怕的是妨礙我的工作，這晚打來，就是真的牽掛與擔心，也是一份母子間的感應。是的，這段時間有着一份說不出的無力感，不是因為多而又多的工作，而是經歷着幾個家庭突如其來的親人離世，在哀傷中與人同行，承載着很多眼淚，感到有點力不從心。跟媽媽訴說着別離的故事，她明白我心裏的痛與沉重，使我感到輕省，感到安慰。

報喜不報憂 不讓孩子擔心

誠然，有了家庭之後，我們的焦點往往會放在孩子身上，愛他們的同時，也需索着他們的愛。但，什麼時候我們會想起自己的媽媽？大概是想起要她幫忙的時候麼？就如我們一樣，她，都需要愛和被愛。即使我們有了自己的孩子，媽媽對我們的記掛和思念卻從沒有減退。她對我們的愛，就如初見。

或是工作，或是家庭，我們被弄得團團轉的時候，總會想起好朋友，想起閨密。無論多忙與多累，都要排除萬難，約大家出來見見面，一起去試新菜館，去行山，去海灘，去看舞台劇，去參觀展覽……只是，沒有想到要約會自己的媽媽。「她會體諒」，「她會明白」，「她有自己的生活」……或許，這是我們開給自己的麻醉劑，讓我們感應不到應有的失落與痛；而她，日復日、年復年地在等待，在思念，也在渴望得到我們的邀約。媽媽都有一個共通點，就是報喜不報憂，她們在掛心孩子的同時，卻不要讓孩子替自己擔心。她們寧願獨自按摩着疼痛的雙腿，也不要孩子看見。她們怕的不是腳痛，而是有天孩子邀約她們時，怕自己不爭氣，走不動。

視媽媽如好朋友 多忙也約會

當我們的孩子一天一天地長大的同時，我們的媽媽也在一天一天地變老。假如可以，就把她看為一個好朋友，一個閨密吧。即使有天，她再也記不起自己的名字，卻會記得曾經有個會常帶她一起去試新菜館，去行山，去海灘，去看舞台劇，去參觀展覽的孩子……她會感恩在生命中有一個愛她、疼她、視她如閨密的孩子。

我常說，最重要的教育，不是在學校裏，而是在家庭中，然而，孩子的學習不是聽我們所說，而是看我們所做。或許，基於不同原因，很多家庭也在考慮帶同子女離開香港。想一想，當我們年幼的時候，媽媽不曾忘記我們；當她們年老的時候，也請不要把她們忘記。

想起聖經有一句特別寫給我們作為兒女的話：「你要使父母歡喜，使生你的快樂。」（箴言 23:25）共勉。

文：歐偉民

作者簡介﹕救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

[Happy PaMa 教得樂 第345期]