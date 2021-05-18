幼兒教育：切忌「揠苗助長」 實施遊戲學習

耀中幼教學院設有一個專為0至8歲嬰幼童的遊戲學習空間「耀學園」，有不同主題的場景，如餐廳、超市、港鐵、動物診所等，公眾可預約參觀，亦有準幼師「陪玩」。（受訪者提供）

【明報專訊】幼兒教育是兒童一個重要的啟蒙階段，如何提升幼兒教育的質素，是全球共同關注的議題。香港幼兒教育當下的情况是怎樣呢？耀中幼教學院校長袁海球引用英國經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）在2012年公布的全球幼教評級報告指出，香港幼兒教育在亞洲區表現算不俗，但對比北歐國家，仍有很大的進步空間。

該報告從4個領域比較全球45個國家及地區的幼兒教育發展，包括Social Context （社會背景，如營養不良比率等）、Availability（可獲得性，如學前入學率等）、Affordability（支付能力，如學費水平等）和Quality（質素，如師生比例等），結果香港整體得分66.2，排名19，是亞洲區的第二位（第一位為韓國，72.5分）；全球三甲則分別是芬蘭（91.8分）、瑞典（91.7分）和挪威（88.9分）。

雖然這份報告已發表了一段日子，但袁海球認為仍然具參考價值，「其實到現在，從資源和制度上，香港政府對於幼兒教育的關注度，還是落後於小學、中學和大學，希望可以逐步『睇齊』」。另外，在監管和評核方面，他說香港同樣要加把勁。

提供生活化、感官探索學習

談到教育局在2017年新推的《幼稚園教育課程指引》，重點提倡「遊戲學習」，袁海球說，這也是全球幼教的發展方向，但不得不承認，本港業界仍有一部分是採取操練模式，以成功幫助學生考入直私小學作賣點，「當教育走向商品化時，教育的目的就被扭曲，最受害是下一代」。他補充，幼兒教育不在於教得有多深，而是在於提供生活化、重視感官探索和富趣味的學習經歷。

入學面試低齡化，同樣困擾不少香港家長和幼兒，袁海球認為問題值得關注，「我極之反對幼稚園要通過面試收生，當校方設立考評機制，即預設了一些標準，去辨別學童之間的差異。請問這些評核準則是什麼？具客觀性嗎？準確度又有多高？」他強調，要扭轉歪風，需要教育工作者、家長和學生三方面共同努力，「教師、家長固然要在自己的崗位上做好，不『揠苗助長』，但如果學生都有能力為自己去選，大家都摒棄這類學校，三股力量合起來，或會有新景象」。

[Happy PaMa 教得樂 第346期]