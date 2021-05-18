家家有禮：滋潤敏感肌 對付乾燥天氣

【明報專訊】最近天氣又乾又熱，小朋友玩得一身大汗後，若沒有馬上清潔，便很容易出現皮膚痕癢敏感等問題，痕癢難耐時不但會令他們抓到手腳通紅形成傷口，更會影響心情。

須知道要保護小朋友的肌膚，做好保濕工夫是最重要的一環，所以塗潤膚霜並不是冬天才要做的事呢！

PHYSIOGEL低敏強效保濕乳霜是專為非常乾燥及敏感肌膚而設的保濕產品。PHYSIOGEL全線潤膚產品聲稱不含香料、色素、防腐劑及類固醇，特別針對脆弱的敏感肌，除了迅速為乾燥肌膚鎖住水分，亦提供長效保濕，減低乾燥肌膚出現，而且性質溫和，大人小朋友亦合用，最適合每天早晚塗抹，為肌膚做好「防禦」工作。

◆PHYSIOGEL低敏強效保濕乳霜

價錢：$264/100ml

銷售點：萬寧、屈臣氏及其他指定銷售點

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PHYSIOGEL送出低敏強效保濕乳霜（100ml）予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額5個，每人可獲2支。（圖）

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問：PHYSIOGEL低敏強效保濕乳霜是針對什麼肌膚而設？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第346期]