喜閱愛麗絲：小王子閱讀樂滿fun

【明報專訊】4月份是舉辦校園閱讀活動的高峰月，筆者一如以往在校園內舉辦以名著為核心的閱讀月。最近便以安東尼．聖修伯里著的《小王子》這本經典作為主題，貫通閱讀月內的各項活動。《小王子》是最多讀者和譯本的世界名著，為了配合423世界閱讀日及《小王子》法國出版75周年紀念，我校於4月份舉辦了「iSTREAM小王子閱讀月」活動以響應盛事，除了閱讀外，還結合了視藝和科學教育等學習元素，融入到各項學習活動之中。《小王子》講述一個墜機的飛行員（作者），遇上超越俗世的小王子的故事。透過兩人之間的寓言式相遇，引領着大人和孩子看見內心深處，不同年齡的讀者，都能有不同層次的獲益。有價值的世界名著，是孩童在小學階段應該一讀再讀的；當然，不少中國古代名著，如《西遊記》和《三國演義》也可以作為閱讀月的主題書，筆者希望未來能將我國的名著，活化為校園裏的閱讀活動。

多元活動 結合視藝、科學教育

配合閱讀日主題《小王子》，透過TEAMS網上的閱讀活動，特設「423小王子網上閱讀嘉年華日」，除了讓學生認識這本名著外，亦藉此提高學生對閱讀其他名著的興趣。活動很多元化，列舉一部分，供學界參考：小王子心得及金句分享（校長和教師）、好書推介、小王子故事及評賞、小王子電子書閱讀、小王子角位書籤製作、閱讀小常識、小王子模型製作、課室漂書樂（閱讀科學書及不同版本的《小王子》）、「親親小王子」合影等。

小王子的身影還貫穿了閱讀月內的各項活動，好像以小王子為主題的「小王子Wordwall網上問答遊戲比賽」及「小王子書籤設計比賽」；「小王子STEM讀書會」（各年級學生在共讀小王子故事後，分別也認識玫瑰花結構、飛機的飛行原理及天文宇宙的知識）。在校園內更有不同的小王子展板佈置，供師生合影留念；並設有「認識小王子」小展覽等活動，製造濃厚的閱讀氛圍，令學生更投入閱讀活動。我們的小王子閱讀活動，還備有跨學科的延伸活動，都拍成了有趣的自學影片（幼兒親子網上課程），歡迎家長與子女一起瀏覽有關影片。

文：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第346期]