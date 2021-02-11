辣媽CEO：父親的懺悔

【明報專訊】早前我在facebook分享了台灣成功大學航太系教授景鴻鑫，於2011年出的一本書《孩子謝謝你：一個父親的懺悔》。當年他在新書發表會上向在美國失聯3年的長子景威喊話：「孩子，爸爸永遠等着你，要當面向你說聲對不起！」為什麼兒子會和父親斷絕來往失去聯絡？景教授只能隔空透過出書公開向兒子道歉？

兒子鐵心告別父母 從此失聯

兒子大學畢業後到美國留學，給父親傳了一封email：「印象中。你的笑容，只有在照片裏看過，當我傷心的時候，你從不曾出現。」「你們以後不用再email或打電話給我了，錢也不用匯了，我會活得很好……我想忘記過去，過我自己。」從此兒子人間蒸發，音信全無。

在新書發表會上，景教授悲慟地說：「這3年來，我和妻子一次又一次在淚水裏深切檢討，我們都太自以為是，以為『對孩子好』，就強加諸在孩子身上，卻忘了孩子心裏的感受……也希望天下的父母，不要犯像我一樣的錯。」

父子最後一次爭吵，兒子問父親：「如果我10年不回家，你會怎樣？」父親冷答：「我等着你10年後凱旋歸來！」沒有如果只有結果，兒子鐵心打定主意，和痛苦的成長一刀兩斷，此生不願再相見。本應最親切最溫暖的父子關係，以兒子老死不相往來告終。

父親公開道歉 自以為是對孩子好

中國人最重孝道，這個父親好歹供書教學，亦有盡責任撫養兒子，讀完大學去美國留學，竟不感恩圖報回饋父親的養育之恩，還要和父親絕交。如此不孝，父親應該極其憤怒才是，竟然公開道歉？家醜本來不該外揚，在台灣航空界享盛名的景鴻鑫教授，願意公開本來不應該公開的家事，除了希望有機會一家重新團圓，還希望其他父母不要重蹈他的覆轍：「我們都太自以為是，以為對孩子好的就加諸在孩子身，卻忘了孩子的感受。」

愛之深責之切，父母為了子女好，要求即使嚴苛子女都理應乖乖接受？口口聲聲一切都是為了孩子，那句「為你好」難聽過粗口！從來未曾理會了解過，孩子真正最需要最渴望的究竟是什麼？虎爸虎媽式教育，最苦的是孩子！

期盼着孩子完成自己未完的夢想，繼承自己的思想，強迫操控孩子走悉心為他們鋪的路，說有多殘忍，就有多殘忍！

不要到失去了之後才後悔，不要在造成傷害之後才懺悔。童年成長的創傷，影響孩子的一生！再一次誠意推介，韓國兩名著名精神科醫生金惠男、朴鐘錫合著的《以為長大就會好了：幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年》。

父母能給子女的最好，是無條件的愛！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第346期]