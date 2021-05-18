論盡教育：「豈有此理」是不是粗口？

【明報專訊】有讀者來郵問王師奶「豈有此理」是不是粗口？不知是何因由，700幾萬人唔問，偏偏「請教」小婦人。受寵若驚之餘，不能不厚着臉皮，向該署名阿Ron的讀者作三斤孭兩斤式的「指教」。

身分、語氣、氛圍影響詞語定性

「豈有此理」本身絕對不是粗口，至於應歸入哪一類則要細細思量，語氣好有關係，講者的身分也影響這詞的定性。王師奶曾在本欄寫過一篇題為〈你想你的孩子優雅嗎〉，事緣中大前校長劉遵義鬧學生是「小混蛋」，有專欄作者以「老混蛋」回敬。一個係大學校長，論身分，等同太學祭酒；一個係專欄作家，點都算係有三幾両墨水之人，一言以蔽之，是斯文中人，小混蛋、老混蛋的拋來拋去，成何體統？配以語氣、身分，小婦人列為邊緣粗口。若小混蛋、老混蛋3字出自樓上賣魚勝之口，不算粗口，應列入市井之語。市井人講市井語很正常，因為這是他們的共同語言，大學校長和專欄作家斯文中人而說市井語，罰打三十大板。王師奶這樣分析，讀者Ron同意否？

相信讀者Ron是一名長者，他說和3歲孫兒遊戲，孫兒舉手打爺爺，他衝口而出說了「豈有此理」這詞，兒媳對他說：「爸爸，這是粗口，說不得。」如果用粵語演繹「豈有此理」這詞，應是「邊度有咁嘅道理㗎」，好平和，好友善；如果讀者Ron突然給孫兒打臉，覺得尊嚴受損，何物小子，以下犯上，厲聲叱責「豈有此理，不分尊卑」，語氣、氛圍影響一個詞或一句話的定性。恭喜讀者Ron有一個好注重家教的兒媳，這個媳婦是俗稱ABC的歸國華僑，雖然過度解讀帶有憤怒之意的「豈有此理」為粗口，但她注重家庭用語的好意值得欣賞。

成人有責 以身作則

2013年有機構做調查，發現超過90%受訪教師反對教師講粗言，超過70%教師贊成將禁止粗言納入教師守則。王師奶贊成此議，教師應該以身作則，談吐斯文，否則學生有樣學樣，粗口滿校園，XYZ掩蓋了do re me fa sol，情何以堪？疫情關係，在TV Box揀古典西片看，不單《時光倒流七十年》對白純如蒸餾水，連牛仔片《龍城殲霸戰》對白亦乾乾淨淨，不單主角加利谷巴沒有半句粗言，連飾演賊匪的亦無一句粗獷語，那真是優雅的年代。今日入影院，片中所有角色，粗口如水銀瀉地；走在街上，「仙樂」飄飄處處聞，XYZ聲聲入耳，避無可避，這是一個趨向下流的年代。

每一個成人都有責任以身作則教導下一代，作為長輩或人所敬重的知識分子，更應注重一己言行，因為你是兒童及年輕人的榜樣。「豈有此理」這詞出自《南齊書‧虞悰傳》，並非粗口，但講者的語氣、態度會影響詞意，慎之慎之。王師奶謹拋一磚如上。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第346期]