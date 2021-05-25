動起來：重拾運動習慣 冰上起舞 飛索攀岩 踢走大懶蟲

場地有售手襪，亦有溜冰鞋租借，鞋子選用美國牌子Riedell，小model試穿後表示很舒適！（朱安妮攝）

【明報專訊】經過一年多的網課學習，大家有沒有發現小孩普遍都長胖了？長期困在家中，除了變成肥仔肥妹，更可能影響心理健康。疫情漸趨穩定，家長是時候幫孩子重新調整運動時間了。游水、跑步或者在家跳繩，甚至參加有益身心的室外活動，一樣可以重拾他們的體能和自信。趁暑假來臨前，我們先蒐集一些精彩活動情報，讓小朋友告別大懶蟲時代！（註：模特兒按拍攝需要而暫除口罩）

文：顏燕雯、許朝茵

小模特兒：Yoyo

世界衛生組織指出，5至17歲在學兒童及青少年每天應做至少60分鐘中至高強度的體力活動，可是停課期間這個基本活動量顯然大幅下降。今年2月，「賽馬會家校童喜動計劃」的調查訪問了800名父母，發現近63%受訪者表示於新冠肺炎疫情停課期間子女體重上升，當中11%父母指子女體重增加3公斤或以上，而近三成（28%）指子女進食分量增加。

少動多坐 破壞生活紀律

計劃統籌及執行總監、中大教育學院副院長（研究）、體育運動科學系教授夏秀禎認為，小朋友因疫情長留家中，不是學習、做功課，便是吃東西，除了導致他們減少郁動、破壞生活紀律，久坐也會令心血管功能變差，有可能影響情緒。她明白疫情下父母都盡量減少安排子女外出，加上平日校內的體育課及課外活動是學童參與運動的重要一環，調查結果亦可反映出疫情對學童的身心健康影響有多大。

每天運動逾30分鐘

適量運動無疑對小朋友的體適能、生理及情緒健康，以及腦部發展有幫助，夏秀禎建議家長為孩子建立活動常規，讓孩子每天做30分鐘以上的運動，平日可以在家中做些基礎動作如原地跑、雙腳前跳、單腳跳、原地拍球或雙手接球等，周末安全情况下更可走出室外，在家庭活動中加入運動元素，有助建立良好親子關係和習慣。

為了令小朋友在家中多運動，「賽馬會家校童喜動計劃」透過家校合作，不但為學生提供免費網上活動課，還提供預先錄製的家居運動及親子活動教學影片及教師工作坊，向教師分享網授體育的經驗及建議。夏秀禎說，希望透過網上教小朋友做運動的計劃，讓學童在家中都可跟着屏幕前的教練做些原地踏步、拉筋、伸展等動作，透過聽從教練指示和互動，同時加強大腦反應及溝通能力，讓他們在有限的空間下都可以改善身體各方面的質素。

遊戲玩耍助健康成長

夏秀禎說，家長不要看輕「放電」二字，不要認為給子女遊戲玩耍是浪費時間，因為只要質量並重，任何有益身心的活動都可以刺激他們的手腳協調及腦部發展，只要孩子願意參與又玩得開心，絕對有助他們健康成長。

■放電活動精選：

全新溜冰場 前港隊授課

愉景灣最近開設了一個非一般的溜冰場，場地大、新之餘，更擁有多項先進設施，而且還請來前香港花式滑冰代表隊運動員李厚賢（Harry）出任高級溜冰教練，小朋友可透過半私人課程跟Harry哥哥學溜冰，認真威威！

紫外線燈消毒溜冰鞋

愉景灣溜冰學校（DB Ice Skating School）設備齊全，除了設獨立男、女球員更衣室及淋浴間，公眾溜冰人士更可租借儲物櫃和溜冰鞋。這裏的溜冰鞋購自美國著名品牌，鞋內軟墊可令雙腳穿得舒適，不易感到「刮腳」，特別適合初學者和小朋友。而冰鞋儲藏室內設有紫外線殺菌燈，鞋子備用時，都會放在裏面消毒，而且抽濕功能更可加快溜冰鞋風乾，較為衛生。

設2至3人小班教學

冰場十分闊落，除了可舉辦各種冰上運動比賽和恆常訓練，亦適合一家人作為日常消閒好去處，學校邀請了有「香港花滑王子」之稱的Harry及多名專業教練來教授大小朋友溜冰，這裏設團體課、2至3人的半私人課程及1人私人課程，如果是初學者想先體驗是否對溜冰有興趣，建議大家參加一次性單堂半私人課程，這個課程亦設有親子組，教練會透過2至3人小班教學，讓學生學到平衡、單腳企冰等簡單技巧，令他們逐漸發掘更多溜冰樂趣。Harry說，一般學生4歲以上都可在單次課堂中跟教練學到溜冰基本動作，至於學習難度高一點的技巧如自由轉圈及在地下畫出「3」字，通常需約5堂時間練習，不過也要視乎小朋友是否能放膽嘗試。

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溜冰學校單堂半私人課程（每節30分鐘）

對象：3歲或以上（2至3人1組）

收費：即日至5月31日，優惠價每人$150（原價$250），大小同價

機構：愉景灣溜冰學校

報名及查詢：2234 6678

網站：www.dbicerink.com/en/home◆

挑戰懸崖 練協調考膽識

玩完「涼浸浸」的溜冰，不如走到戶外和陽光大玩特玩，出一身汗。

近年興起各種歷奇活動，例如緣繩下降，或者以飛索穿梭山谷之間，來個緊張刺激的考驗。擔心孩子一個人參加應付不來？現時有些歷奇活動，可以讓一家人齊齊參與。早前，8歲的Andrea和媽媽便參與了戶外歷奇親子體驗日，一次過玩盡多個項目。

緣繩下降 教練全程保護

活動開始時，Andrea已繫上安全帶及頭盔等安全裝備，準備參與第1個項目——緣繩下降。即在山頭一幅崖壁上，利用攀登繩索下降到地面，過程中參加者需操控繩索來調節下降速度。記者眼見Andrea從約10米高的崖頂，面向崖壁，慢慢逐步向下降，看得心驚膽戰，擔心她一旦失手會跌落地上受傷。

然而，身為中國香港挑戰網陣協會康樂緣繩下降、高結構及低結構的一級教練丘建聰（聰sir）解釋，整個過程非常安全。因為Andrea身上是有兩套繩索保護系統，當中一套由小朋友控制，同一時間，教練操作另一套保護系統。「我們當然不會單靠小孩控制繩索，在場導師會控制另一個保護系統，確保參加者即使失手，也不會跌落地面，依然會以緩慢速度下降。」他不諱言，縱使明知過程安全，但很多孩子甚至爸媽也未必夠膽做，而在下降時，手腳要互相配合，可訓練孩子的協調。

覺得意猶未盡，想再來點刺激玩意？那便要一嘗「飛索」滋味。聰sir運用攀登繩索連接山谷兩幅崖壁，參加者只要抓着繩索，便可躍身滑向對面的山崖。小朋友就如小泰山般輕易地「飛」向另一邊，令人邊玩邊尖叫，刺激好玩。

考驗完膽量，不如挑戰一下體能，試試攀岩項目，絕對可消耗大家僅餘的體力，在聰sir的指導下，每個小健兒都如蜘蛛俠般敏捷地爬上崖頂。好玩之餘更可鍛煉肌肉及平衡力。聰sir提到，希望透過歷奇活動讓參加者可在陽光下跑跑跳跳之外，一家人面對挑戰時，亦可互相扶持，促進親子關係。「很多時小朋友大膽些，表現可能比家長更勇敢。試過有媽媽不敢試緣繩下降，孩子大叫媽咪加油。」

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飛索+緣繩下降+攀岩活動（親子團）

對象︰8歲以上小朋友，每個家庭最少一名18歲以上家長陪同

日期︰6月14日（周一） 時間︰上午9:00至下午1:00；下午1:00至5:00

收費︰每位$650（大小同價）

機構：Explore Hong Kong

查詢及網站：www.explorerhk.com◆

化身斯巴達勇士 玩轉8大挑戰

想讓小朋友一試簡易版障礙賽，不用攀山涉水，來到海洋公園一樣有得玩！

「海洋公園×Spartan小勇士學堂」是一個由Spartan（斯巴達）專業教練帶領下，讓4歲或以上的小朋友完成8個不同特訓的挑戰項目。這個項目需要靠小朋友手腦並用，包括挑戰投擲技術的「一擲乾坤」、測試敏捷度的「天羅地網」、訓練膽識的「時空隧道」及考驗平衡力的「正義之秤」等，活動中有些較簡單，有些則要用上平衡、體力、解難等技巧，而且每個挑戰站都有Spartan教練駐埸加以指導，讓小朋友可輕鬆地體驗集遊樂及自我挑戰於一身的運動和障礙賽訓練，成為小勇士！

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海洋公園×Spartan小勇士學堂

對象：4歲或以上

日期：5月29及30日（每節15至20分鐘）

收費：免費

機構：海洋公園×Spartan小勇士學堂

報名：持有效海洋公園入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證，即可免費於高峰樂園設置的特訓站現場預先登記參加

查詢：bit.ly/2SbWFCW

[Happy PaMa 教得樂 第347期]