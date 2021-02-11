本周FOCUS．採訪手記：高質校舍遊樂空間 準幼師兒童「雙贏」

【明報專訊】因着上期的封面故事，記者到訪位於田灣的耀中幼教學院。它是香港以至亞洲首間以幼兒教育為重點的本科院校，提供幼兒教育榮譽學士學位課程。由於校舍前身只是一間已停辦的中學，所以論校園環境，不能與一眾大學相比，但當中有一項設施卻非常吸睛，那就是「耀學園」了！

耀學園的設計意念很不錯，一方面它開放予公眾，給0至8歲嬰幼童作為遊戲學習空間；與此同時，它亦為一班準教師提供實習場地，透過觀察和親身跟這班「小玩家」互動，讓他們獲得更多幼教實踐的經驗，可說是「雙贏」方案。

記者不是賣廣告，但一大一小的入場費僅$80便可玩足3小時，這樣着數，怎能不推介給讀者呢！最重要是內裏的玩樂設施質素非常高，絕非坊間playhouse可比。喜歡跟陽光伯伯玩遊戲的小孩，可到戶外位置玩攀石牆、繩網陣、沙池、水池。至於室內的選擇就更多，有不同主題的場景，如餐廳、超市、列車、診所、劇院等，栩栩如生，就連記者都很想走入去玩一轉！不過，鑑於疫情關係，耀學園實施了人流管制措施，想帶小朋友去玩的家長，就要快手預約了。

網址︰discoveryspace.yccece.edu.hk

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第347期]