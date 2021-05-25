好去處：農莊輕鬆一日遊 親親羊駝賞花海 湖邊閒歎下午茶

紫色的風車是園內焦點，加上現時正盛開藍色繡球花，要為仔女影靚相？又是考驗家長攝影技巧的時候了。（黃志東攝）

農莊設有天空之鏡羊駝影相位，亦有多個好玩位置如蝶豆花長廊、彩虹蜜蜂箱、七彩滑梯、動物園等，玩足一天完全無問題！（黃志東攝）

園內剛剛加入了全新拍攝場景，包括仿真櫻花樹（左）及大型英文字擺設（右），不但可以拍出靚相，感覺更猶如到了外地旅遊呢！套票已包括在指定地點由專業攝影師操刀的照片一張（逢周六、日及公衆假期限定）（黃志東攝）

以蝶豆花為主題的甜品三層架，當中有多款自家製西式糕點、甜品、曲奇及蝴蝶酥，其中曲奇是可愛的羊駝造型，而甜品和特飲都加入了藍色的蝶豆花雪糕，賣相非常吸引，當然大家可以選擇在冷氣間享用，但坐在優美湖邊用餐別有一番風味。（黃志東攝）

以蝶豆花為主題的甜品三層架，當中有多款自家製西式糕點、甜品、曲奇及蝴蝶酥，其中曲奇是可愛的羊駝造型，而甜品和特飲都加入了藍色的蝶豆花雪糕，賣相非常吸引，當然大家可以選擇在冷氣間享用，但坐在優美湖邊用餐別有一番風味。（黃志東攝）

一男五女共6隻小羊駝是蝶豆花園的主角，小朋友可以在裏面餵牠們吃乾草，不過羊駝們最愛的原來是紅蘿蔔，如果想見到牠們的瘋狂為食樣，可自費購買紅蘿蔔餵飼。（黃志東攝）

【明報專訊】除了行山，有什麼戶外活動可以讓親子放鬆一下？最近有農莊推出抵玩套票，不但可以入場任玩8小時，還可以在湖邊品嘗羊駝造型及蝶豆花主題下午茶，更有不可錯過的絕美打卡位等大家埋位拍攝靚靚家庭照，節目豐富得可與主題樂園媲美！（註：模特兒按拍攝需要而暫除口罩）

文：顏燕雯

小模特兒：Karia Ho

位於大埔的有機農莊蝶豆花園一向以紫色蝶豆花及可愛羊駝作號召，其實園內好玩的景點並不止於此！農莊平日入場費為每個大人$200，小朋友$150，而全新的下午茶套票只要每位$299便包括親親羊駝券、天鵝觀光船、蝴蝶祈福券及免費專業拍照，重點是能夠一嘗連網紅也專程來此打卡的蝶豆花主題3層甜品架下午茶，紫色與藍色配搭的美食和飲品坊間少見，在餐廳的戶外座位更可以一邊欣賞大自然景色，一邊吃甜品影靚相，一次過滿足大小朋友多個願望！

■INFO

蝶豆花園親親羊駝連下午茶套票

日期：即日至7月31日（須2天前預訂）

下午茶供應時間：下午3:00及3:30

價錢：$299/位（2位起，大小同價）

購票網址：bit.ly/3mLvMkm

地址：新界大埔鳳園路8號蝶豆花園

交通：由大埔中心乘搭小巴20M或大埔墟火車站A出口乘搭小巴20P，約10分鐘車程

[Happy PaMa 教得樂 第347期]