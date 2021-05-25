讀樂樂：多給孩子追夢的機會

【明報專訊】這故事發生在咕嚕山，那裏一棵參天巨樹的樹頂上，建有一家貓頭鷹餐廳。故事主人翁是小貓頭鷹波波，父母是廚師。由於餐廳很受小鳥們歡迎，因此貓頭鷹爸媽經常忙過不停，特別是在候鳥們要舉行歡送會的日子裏。

波波夢想成為廚師，經常待在廚房向父母「偷師」，他希望在廚房幫忙，分擔父母的辛勞。可是父母總以各種理由拒絕，說他拿不起又重又大的平底鍋，說他還未學會飛，學會飛後，才可幫忙帶果子、運送雞蛋和芝士回來。

有一次，波波為證明自己已長大，試着張開翅膀、隨風拍翼試飛，但失敗了，從高高的樹頂一直往下掉到地面。正當思考如何爬回樹頂時，波波嗅到一陣怪味。原來，一隻鼴鼠正坐在地上一籌莫展，他種的地瓜鋪滿一地，本來想開一家地瓜餐廳，可是，他對烹飪一竅不通，結果把地瓜都烤焦了。

放手讓孩子解難 錯誤中鍛煉

波波聽罷，眼睛閃閃發亮，便使盡渾身解數，把平日從父母下廚時的觀察所學，與鼴鼠一起研製出各種美味的烤地瓜料理。香味撲鼻的烤地瓜吸引附近的動物蜂擁而來，在地瓜餐廳外大排長龍，就連貓頭鷹爸媽也大讚波波的料理美味可口。於是波波的料理獲准加入貓頭鷹餐廳的餐牌上，他終於得到父母的認同了！

父母都疼惜自己的子女，希望為小孩子找一條最有效率、成本最低的成功捷徑。於是以居高臨下的姿態，說這樣不准、那樣不行，各樣的否定無疑是剝奪了小孩嘗試和犯錯的機會。其實，在安全的範圍內，不妨放手讓孩子自己去找尋解難的方法，從錯誤中鍛煉自己，這樣假使他日遇到問題，至少也不會手足無措。

「你願意再嘗試嗎？」

因疫情的緣故，我有機會在家裏觀察孩子上網課的情况。或許是文化背景和理念不同，我發現不同教師的教學風格都不同，有的擅於發掘學生的優點，有的則較細心，很會糾正和完善學生不足的地方。然而，有的教師會用較多否定的句子，遇到學生答錯問題，不但會直斥其非，更動輒貼上「不用心上課」、「粗心大意」的標籤；不過，亦有些教師會用較多正面鼓勵的句子，聽過一名外國教師十分出色，他這樣對學生說：「答案非常接近，你願意再嘗試嗎？」這句說話真是充滿正能量，我連忙把這佳句記下。教師的態度，會直接影響學生在該學科的學習動機和興趣。如果錯誤會受到否定和責罵，你還會積極舉手發問或作答嗎？

未來是屬於孩子的，請大人們多肯定孩子所做的事，並多給予各種機會，從旁協助他們追求和實現自己的夢想。

文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第347期]