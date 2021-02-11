A苗園圃：ADHD孩子 「着機」才叫好

【明報專訊】「着機」意味着什麼？以每人手上也有一部的智能手機為例，着機的時候，可以隨時跟別人通電話，亦可連繫上互聯網，按需要使用不同的溝通軟件及應用程式；相反，「熄機」就是將它一切的線路和功能都中斷。原來，對有專注力不足及過度活躍症（ADHD）的孩子來說，「熄機」是壞事，「着機」才叫好！

「我天生就會周身郁！」

ADHD這名稱，對大部分香港家長來說並不陌生。其主要徵狀有：（1）專注力不足、（2）衝動行為及（3）過度活躍。每個懷疑或診斷為ADHD的孩子，情况都獨一無二。有些人只有（1），執行功能方面有不同程度的困難，有些則夾雜（2）及或（3）；兼有讀寫障礙及或對抗行為等共有狀况的也很常見。另有些人容易有焦慮感，有的會出現妥瑞症徵狀。醫學名詞一大堆，情况千變萬化，不能一概而論。而我的小兒子小強，是（2）和（3）的代表，也夾雜一些（1）的特徵。

當小強還是4歲時，記得有一天晚上，外婆跟他一起睡覺。他在牀上手舞足蹈，翻來覆去，擾攘良久也未肯入睡，於是外婆忍不住問他：「你就不可以停下來嗎？」相信一般成年人都跟小強外婆有相同想法，恨不得孩子又乖又靜，少添麻煩。年紀小小的他竟這樣回答：「我是不可以停下來的！我天生就是會『周身郁』！」他有如此認知，兩婆孫有此微妙對話，那時只覺得很有趣。

小強6歲那年，有一次他的嫲嫲帶來驚喜，晚飯時間突然出現。小強極為興奮，不單從飯桌跳起迎接，而且來回跑盡家中每一角落，直至突然傳來猛力「嘭」的一聲，再接着的「哇哇」嚎哭聲，他才停下來……原來，他意外地撞上牀角，右下眼角的皮膚當場被割開了！因為傷口太深，要送往鄰近醫院處理，即晚縫合了傷口。那夜真夠折騰，對於他的過度活躍，心有餘悸。

勿為減少麻煩 叫孩子「熄機」

疫情期間，網課持續，教師要求孩子開啟視訊，坐定定在鏡頭前上課。起初我總是收到教師投訴，不是說小強亂打信息串，便是沒有上載某些功課，有一次更在課堂上開咪唱起歌來……他在一個人、欠缺互動的情景下，就是不能坐定定學習，對他來說，上網課實在是太無趣了！再者，比起實體課，教師用了更多時間管理課堂秩序，所以小息時間甚至會被犧牲，連這少許到處走動的機會也沒有了，結果是災難級的，在整個全網課時期，小強所有學習的意欲都進入「熄機」狀態了。

以上都是圍繞着（3）過度活躍的情况，去認識小強的真正需要。活躍、多動、「周身郁無時停」，再加上（2）衝動行為，完全「着機」的孩子，的確讓家長很苦惱，我已領教多年。直至近日，在我以員工身分參與的特殊教育證書課堂上，透過導師解釋，才恍然大悟，明白「着機」狀態的小強才能真正享受生活和投入學習。作為他的媽媽，不應為着自己少點麻煩，多點安寧，便想法子叫他「熄機」。我要重新調整想法，接受真正的他，給予更多愛心和支持，協助他健康快樂成長。方法有很多，在乎我是否願意尋找、學習、應用。在此，先感謝丈夫常帶他外出運動。

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

[Happy PaMa 教得樂 第347期]