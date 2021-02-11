本周FOCUS．採訪手記：小一明派位 家長多技能應對升學

【明報專訊】近日家長熱話都是有關退學潮，不過有人辭官歸故里，有人夤夜趕科場。明天起一連兩天，一班等到頸長的家長，終於等到小一派位結果。

教育局表示，曾於本年為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將會在6月2至3日收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。倘若家長在6月4日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的《領取郵件通知卡》，可於6月5至6日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。此外，如家長在「選擇學校表格」內已填寫手機號碼，並同意透過該手機號碼接收派位結果，他們亦會於6月2日透過手機短訊得知統一派位結果。

上兩星期前，《明報》請來升學專家梁永樂於網上講座分享叩門秘訣，他表示今年叩門並非大家想像中容易，「表面是，實際上不是，尤其所謂受歡迎學校，競爭依舊」。至於最多家長想知道的問題是叩門應該叩多少間，他認為若派位派得差，可選擇區內4、5間，以及區外2間，太多或太少也不好。

事隔10年重返《明報》做「教育」工作，梁永樂回想當年與現今的家長一如既往，在派位前一樣會感到緊張和徬徨。唯一不同的是，現在家長需要更多「技能」，例如拍片、用電腦軟件製作portfolio 、資料蒐集等，世界不斷進步，家長更繁忙。他感慨說：「《明報》教人選校升學，既是吸引讀者，更是助人，等同輔導及維繫親子關係，是重要的工作」。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第348期]