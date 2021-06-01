學童抑鬱：公院診治個案 4年增1.4倍 治療學童抑鬱 由家長情緒入手

近年學童罹患抑鬱症的個案大幅增加，要幫助他們走出陰霾，家長的配合和支持十分重要，而「情緒導向家庭治療」，正是從家長的角度入手的，協助爸媽成為「情緒智能家長」。（imtmphoto@iStockphoto／設計圖片，模特兒與內文提及疾病無關）

【明報專訊】據醫管局統計，18歲以下患抑鬱症並在醫管局旗下公立醫院接受診治的個案每年遞增，2019/20年度約有1070人，對比4年前大幅增加近1.4倍，反映學童的精神健康問題已敲響警鐘。但作為父母，面對子女情緒失控往往束手無策，既無力招架，又怕火上加油，究竟怎樣才可以幫助孩子走出陰霾，重踏健康成長之路呢？

文︰沈雅詩

教育局長楊潤雄在3月回答立法會議員有關學生精神健康的提問時，引述醫管局的數字指出，在2019/20年度，約有1070名學童因患抑鬱症在公立醫院接受治療，當中約1050人介乎12至17歲，6至11歲則約有20人，相比2015/16年度，公院接收約450名抑鬱症學童患者，激增620人，增幅近1.4倍。而由於統計未包括私營醫院、私家醫生的個案，料數字只屬冰山一角。

培養和諧關係 助學童走出谷底

有30多年輔導經驗，並曾在香港中文大學擔任學生心理輔導工作逾20年的註冊輔導心理學家梁何昭文（Selina）表示，年輕人情緒受困擾，不單純是個人問題，往往與成長環境、家庭背景等有關，「所以我在大學工作時，也經常要求『見家長』，因為我發現如果沒有父母的配合和支持，其實很難幫到年輕人走出谷底」，亦因為如此，促使Selina近年積極推動「情緒導向家庭治療」（Emotion-Focused Family Therapy，EFFT）。

EFFT有別於一般輔導手法，只集中處理學童個人問題，反之，它是一套重點幫助其父母的輔導方法，用以協助他們成為「情緒智能家長」（Emotionally Smart Parent），最終目的不單是處理好子女的情緒和行為問題，還培養和諧的親子關係。

惟Selina強調，學童的心理健康出現問題，原因十分複雜，家庭因素或家長的應對方式只是其中一部分，所以，EFFT的矛頭並非要指向家長，家長亦毋須把所有責任「攬上身」。

「不少家長會因為子女有問題而內疚、自責，但這些恐懼，會成為他們管教、關懷孩子的障礙，減弱他們做父母的信心，因此，這個心結一定要解開，否則難以擔當子女的情緒教練。」

回應衝突 先返回「理性大堂」

但不得不承認，家長回應的態度，的確會牽動孩子的情緒，尤其在彼此發生衝突時，說話就更要小心。心理輔導員陳紫珊（Jess）說，家長首要先關注自己的情緒，「情緒就像升降機，如果你的怒火已升上10樓，子女更飈至20樓時，大家根本身處不同樓層，是沒法子聽到對方的聲音的，唯有等到大家也返回理性大堂，方可展開對話」。

至於回應技巧，她引用親身例子說明，「那時我的女兒還是中一生，有天我在公司忙得不可開交時，接到她的電話︰『媽媽，我可能在巴士上漏失了一條手繩，是我逛了很久、特意為同學揀的，8元的啊！』」Jess笑言，當下其實十分「𤷪𤺧」，心想為了區區8元便打來煩她，但腦裏立即閃出EFFT輔導方法，於是深呼吸，先把悶氣吞進肚子，再回應︰「我聽到你很不開心（關注對方情緒），因為你特意去買禮物給同學，還逛了這麼久（標明情緒起伏的原因），怪不得你這樣激氣（肯定對方的情緒）。」雖然這只是小事一宗，女兒當晚回家後已沒再提起，但Jess表示，當家長習慣用這種方式去回應孩子時，孩子會感受到自己的情緒獲得理解，覺得不是獨自面對生活的挑戰，久而久之，也會掌握到調節情緒的能力，是維持良好心理健康的關鍵。

為讓公眾更認識及關注情緒健康，國際情緒導向治療協會（isEFT）今年首度把明天6月2日定為「情緒關注日」（Emotion Awareness Day）。想了解更多，可瀏覽www.emotionawarenessday.com。

[Happy PaMa 教得樂 第348期]