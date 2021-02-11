親子好去處：即食麵紀念館返來啦！ 3米杯麵打卡 互動工作坊DIY麥片

紀念品店有多款有趣又實用的產品，如文具和日用品。（林靄怡攝）

「杯麵牆」牆上齊集來自全球各地不同口味及包裝的合味道杯麵，一覽無遺非常壯觀，大家更可從中了解品牌在國際的發展版圖！（林靄怡攝）

杯麵配料有小朋友最愛的粟米、雞蛋和芝士等，共可選擇4款；而湯底亦可4選1，保存期為1個月。（林靄怡攝）

3米高杯麵：館內的巨型杯麵是必影打卡位，留意打卡位只讓參加工作坊的人進入。（林靄怡攝）

麥片工作坊可以讓大家在真正的「桌面」玩小遊戲。（林靄怡攝）

【明報專訊】疫情期間，大家多了時間留在家中，大小朋友都變成了烹飪專家。今次我們一於再作新嘗試，化身食品工場員工，自製獨家杯麵、即食麵及榖物麥片！

文：顏燕雯

圖：林靄怡

小模特兒：Hiko

日本的合味道紀念館一直是親子旅遊景點，之前位於香港機場的紀念館亦深受大小朋友歡迎，與大家闊別一陣子後，最近捲土重來，落戶尖沙嘴中港城，除了大家熟悉的「我的合味道工作坊」和「出前一丁工作坊」，還新增了全球獨家的「榖物麥片工作坊」，當中加入了很多有趣的互動和故事元素，對小朋友來說確是非常新鮮有趣呢！

1. 穀物麥片工作坊

穀物麥片工作坊約長30分鐘，透過有趣的投影，讓參加者認識本港製造的穀物麥片製作過程。當大家在工作室坐好之後，「清仔」便會出現在桌子上，透過投影技術，向大家講解穀物麥片所需材料、製作程序等。當中有不少互動小遊戲，例如清仔會請大家協助把材料切碎，但其實小朋友只要用手在桌子上對着材料晃動便能完成，非常有趣。

2. DIY麥片

看完影片後，大家會收到一個紙杯，除了可以在上面繪畫喜歡的文字和圖案，也可以點選自己喜歡的口味。之後工作人員便會協助密封，讓大家把自家麥片帶回家。

3. 自製杯麵

我的合味道工作坊是相對簡單的活動，與麥片工作坊一樣，可以挑選自己喜歡的配料，並在杯子上繪畫圖案，製成獨一無二的杯麵。3歲以下幼童不佔座位，可在成年人陪同下免費入場。

4. 出前一丁工作坊

出前一丁工作坊製作時間較長，約為90分鐘，而且會由搓揉麵粉到切麵、炸乾麵糰到包裝設計，過程比較複雜，所以參加者的最低身高要求為110厘米，而且必須2人1組，購買雙數數量的門票才可參加。

5. 打卡位

除了工作坊，場內也增添不少展覽品及打卡位，包括即食麵、合味道杯麵和「太空拉麵」（Space Ram）的發明故事，還可以欣賞齊集了來自全球各地不同口味及包裝的合味道杯麵牆，以及高達3米高的「大杯麵」！

6. 獨特精品

紀念品店免費入場，有不少獨家紀念品及禮盒，坊間比較少見，可以買回家為旅程畫上圓滿句號！

■INFO

合味道紀念館香港

地址：尖沙嘴中港城2樓26至35號

開放時間：逢周一、二、四、日上午11:15至晚上8:15；逢周五、六及公眾假期上午11:15至晚上9:15；逢周三休息

票價：我的合味道工作坊$60/30分鐘、出前一丁工作坊$120/90分鐘、穀物麥片工作坊$60/30分鐘

購票：www.cupnoodles-museum.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第348期]