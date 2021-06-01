親子筆陣．君子之道：兒童領袖高峰會（上）——校長的秘密

【明報專訊】踏入5月，我舉辦了3場兒童領袖高峰會，跟校內16個學生領袖見面交談，他們包括了學校4社社長及副社長，這些崗位分別由小五生和小六生擔任。這班孩子，目前最主要的工作，是帶領社員參與活動，為自己社的健兒打氣。或許，這一刻，他們的確尚未盡展領袖的全面，但回想當初，學生2人1組組隊參選，從撰寫政綱到成立助選團，再由社員1人1票選出，整個過程，他們都展現了領袖的特質和領導的魅力。

在兒童領袖高峰會中，我分享了成為校長的心路歷程，以及不同階段的心態和困難。當中最令他們津津樂道的是我分享一代明君唐太宗的說話：「以銅為鏡，可以正衣冠；以史為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失。」自省和謙虛一直是我鞭策自己的座右銘。看着這班10至11歲的學生聚精會神地聽講，沒有一個呈現疲倦的樣子，他們甚至提問了許多很有意思、「含金量」非常高的題目，真的令我非常感動。

教師要求減會議次數 「沒有禮貌」？

在今次的分享，我還希望讓這班兒童領袖明白到「領袖」和「老闆」只是一線之差，但團隊精神卻因為兩種不同的管治心態而迥然不同。領袖擁有12個特質，分別是勇氣、溝通能力、寬厚、同理心、自我認知、感染力、熱情、真誠、易於親近、承擔責任、發掘和有目標，而所有特質並不會突然出現，需要邊學習邊體會邊進步的。以我的親身經歷為例，我由教師晉升為主任、副校長及校長，從不同崗位一點一滴累積體會，再慢慢調控出自己的領導風格。

這幾場會面，我更毫不忌諱地跟他們分享我與教職員相處的「秘密」——「 一天，兩名老師來到校長室，建議減少校務會議次數及時數，可改用電郵通知。因為老師工作繁重，他們更建議在考試期間不要有會議，讓老師可專心改卷。」我問這班小領袖的感覺，當中一個小五生高聲喊出來：「沒有禮貌，不分大小！」我隨即因勢利導︰「12項領導特質中，我認為最重要的是同理心。你們不用憤怒！我們先冷靜想想老師提出的原因，嘗試代入他們的角色想想。校長也曾經做過老師，我當年也希望學校會議可以精簡濃縮，讓我有多些時間做回老師應有的工作。」作為校長，我會回想當初，從而理解教師的感受，包容他們的建議，繼而反思自己在會議上的安排。現在我主持的會議，教師們也給予讚賞，團隊精神便更加牢固。

滲入情境教育 培養學生同理心

《孟子》曾說︰「惻隱之心，人皆有之。」惻隱心即是同理心，只要有同理心，我們便做到包容，情緒智能也因而提升，這項特質也是教育局近年非常關注的價值觀。但如何喚醒每個人內在的同理心？透過情境教育便是一種有效的方法，其中在常規課堂滲入戲劇教育便是一種有效的訓練，而本校的資優課程，便十分着重編寫校本戲劇教材去培訓學生的同理心，效果顯著。

擁有同理心，不光是為了善待別人，而是讓雙方能夠調整到同一個對話頻率。由領袖自己做起，先踏出第一步去考慮對方的憂慮與難處，體會對方「同樣」的感受。從推敲對方心境的過程中，慢慢就能消弭雙方的隔閡，卸下防備心態，繼而達到溝通合作。

研究發現，從小沒有培養好孩子的領袖才能，長大以後，即使天天培訓，效果也未必理想。因此，自幼培育孩子的同埋心和犧牲精神，是塑造他們將來成為一個服眾領袖的第一步……（待續）

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介﹕求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第348期]