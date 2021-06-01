國際親子台：你心目中的科學家

【明報專訊】近日帶小朋友參觀了一個科學展，有些是解釋半導體與電流，有些是談力學。在傳授科學知識的同時，展覽加入了一個小小但又重要的環節。在展覽開始前，小朋友需要先畫出心目中科學家 /工程師的樣子，再把畫作貼出來（下圖）。結果展覽場地出現一張又一張架上眼鏡、一臉英氣、氣宇軒昂的科學家畫像。但這個展覧卻告訴大家，其實歷史上也出現過不少重要的女科學家，雖然她們未必架上眼鏡，眉宇間亦帶着溫柔，卻巾幗不讓鬚眉。

性別定型 科學家都是男性？

在展覽中加入這個元素，是對小朋友很好的提醒，也讓我們有機會檢視一直以來所接受的教育，接收到的是什麼信息。孩子畫出來的，絕大多數是男科學家，看似理所當然，卻是一種不自覺的限制，規限了孩子對自身、性別與未來的想像。

Gender Stereotype（性別定型）從來也是社教化的結果：女孩子穿粉紅色衣服，男孩子穿藍色衣服；女孩子玩洋娃娃，男孩子玩車車；女孩子跳芭蕾舞，男孩子當科學家……一切很符合社會告訴我們的形象，卻不符合每個人也是獨特個體的原則。

愛因斯坦、牛頓、伽利略、愛迪生、達爾文等在科學領域上的偉大人物，家喻戶曉。那麼在這領域的女性貢獻又如何？大家也許有聽過研究輻射/放射性的諾貝爾得主居禮夫人，那麼發現物理動能與速率關係的沙特萊侯爵夫人（Emilie du Chatelet）、找到魚龍翼龍化石的瑪麗．安寧（Mary Anning）、第一代程式設計師愛達（Augusta Ada Byron），你又有有否聽過她們的故事？

王子愛芭蕾被譏 引來反思

小王子喬治6歲時，父親威廉王子在訪問中透露了兒子愛跳芭蕾舞。當時竟有《美國廣播公司》（ABC）主播譏笑此事，引來大批舞者的抨擊之餘，亦令很多社會人士反思。時至今天，即使在自由開放的社會當中，大眾對性別刻板的看法，依然根深柢固。重點是，大家在不知不覺中認同、支持及延續了這份對孩子未來的限制。

如果社會不反思性別定型對下一代的影響，數理能力再高的女孩子，也不敢想像自己可以成為科學家；肢體柔軟度再高的男生，也沒有勇氣成為舞者。這個結果，將會是天賦的浪費，以及是加在孩子身上的一道無形枷鎖。替孩子鬆綁，從生活自覺做起，請讓他們看到世界之大、未來的寬廣。

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第348期]