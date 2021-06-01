親子筆陣．網樂天地：無家長執波 小球手更專注？

【明報專訊】第四波疫情穩定後網球場重開，但實施了嚴格的防疫措施，每個球場只限最多4人逗留，不少網球興趣班都把昔日在場內「幫忙拾球」的家長拒諸門外。很奇怪，沒有父母在旁提醒要「專心些」的孩子，上課時不但沒有心不在焉，反而比平日更專心！

坦白說，父母往往不知道自己才是孩子分心的一大理由。所以身為教練，我多數都會邀請父母在場外等候，不單讓小朋友專心上課，亦讓我專心教學。不少家長都過分緊張子女的上課表現，或許，他們認為花了這麼多學費，假如孩子不專心學習，豈非白費！於是要親自監場，確保子女「善用」課堂的每一分每一秒。但是，他們意想不到，這樣做不單使子女更易分心，亦可能令他們感受到壓力。

邊玩邊學 延長孩子專注力

究竟孩子為什麼會容易分心？可歸納出3大因素︰

1. 孩子年紀

過早催谷，就可以「贏在起跑線」？還是會摧毁孩子的興趣，令他們提早放棄？不同年紀的小朋友，作息有序，在年幼階段實在不適宜過分急進，接受太多技術訓練。另外，一般孩童的專注力，是「年紀×2至5分鐘」。以5歲孩子為例，專注力大約維持10至25分鐘左右。因此在課堂上，我會多用遊戲形式令他們樂在其中，因為邊玩邊學，有助延長他們的專注時間。

家長怕執輸 「繁忙兒童」身心俱疲

2. 生理和心理狀態

香港有不少「繁忙」兒童，上午上學，下午上興趣班；到周末可能更瘋狂，學中英文、外語、音樂、合唱團、書法……但他們體能和心態應付得到嗎？這麼多「興趣」活動，有幾多是孩子真心想學？又有幾多是家長抱着「不想輸蝕」的心態，而安排子女增值呢？身為教練，能遇到真心喜歡打網球的學生是一件賞心樂事，但如今可說是可遇不可求了。終日頻頻撲撲，結果有多少個孩子能帶着十足的狀態來上課？以我的觀察，大部分的學童都身心俱疲，只希望在球場上找到一些喘息空間，可惜總有家長在旁嚴厲監督，那些孩子只好步步為營。

3. 學習環境

小朋友是否在安全舒服、安靜和有趣的環境學習？課堂會否太複雜、太難，或太顯淺乏味？孩子喜歡有新鮮感，利用探究式學習活動，能夠為他們保持趣味。如果有固定的學習周期或時間表，可幫助孩子循序漸進地學習，由淺入深，更有系統。同時，孩子的感官比較敏感，容易受外界干擾，例如：同學、場邊噪音、場內的家長或外傭，或不合適的裝備，都有可能影響孩子的注意力。因此，家長應該訓練孩子自行打點課堂上所需的用品，例如水樽、毛巾、衣物、球拍等，家長可在場外觀察，必要時才伸出援手，以減少一切會為孩子課堂帶來的干擾，提升他們的專注力。

文：謝昫光

作者簡介﹕專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

[Happy PaMa 教得樂 第348期]