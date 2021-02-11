辣媽CEO：寬恕是縱容？

【明報專訊】今日有名家長跟我說，孩子做錯事，被他發現後還要扮無辜，堅決不承認自己做過；直至出動「極刑」，孩子才願意承認。家長非常痛心，認為做錯事，不是應該羞愧才對嗎？為什麼被揭穿了，還要繼續講大話，不肯承認，就是不知錯不知悔改。家長自問一直循規蹈矩，沒有行差踏錯，為什麼孩子會學壞？孩子今次犯的是大錯，要是輕易放過寬恕，是否即是縱容他們繼續犯錯？

孩子認錯 會得到原諒嗎？

孩子是一個初中生。家長認為他一直乖巧，升中後受朋輩影響，才會愈來愈壞，導致今次犯下大錯。究竟是什麼大錯？是與誠信有關，為了隱瞞小錯，結果只能繼續不斷講大話直至爆煲，家長知道實情之後暴跳如雷。

整件事來龍去脈，我只聽片面之詞，還要一知半解。但我可斷言，孩子和父母之間極度缺乏溝通和了解，而且教育的方式，我不敢苟同。問孩子為什麼不肯承認犯錯，家長應先問問自己，孩子要是主動認錯的話，將會有什麼下場，會得到原諒嗎？講真話得不到寬恕包容，反而講大話拖延，有機會甩身，誰會那麼笨去主動承認錯誤？

北風式教養 太陽式教養

《伊索寓言》中有一個北風和太陽比併的故事：「傲慢的北風，可以颳起大風，吹走所有東西；善良的太陽，只是帶來暖暖的陽光，溫暖大地。有一天，他們打賭：誰能讓旅人脫下外套，誰就是最強大的。猜猜看，最後是誰獲勝了？」根據維基百科的解說：「北風愈是用力吹，旅人就把自己包得愈緊。然而，當太陽溫暖地照耀時，旅人因為悶熱而不得不脫下外套。該故事寓意，與其全力控制對方，不如放手使對方心悅誠服。」

誰的一生沒過錯？聖人都會有錯，何况我們只是凡人？知錯能改，善莫大焉，怎麼會和縱容扯上關係？如果家長要的是一直聽教聽話，循規蹈矩，絕不行差踏錯的孩子的話，何止不應該生仔，連寵物都不能養，恐怕只有AI智能機械人才做得到。

每個孩子都是獨立的個體，沒有責任更加沒有義務滿足父母的期望，跟着父母預設的軌迹走。沒有教不好的孩子，只有不會教的父母。什麼樣的父母，教出怎麼樣的孩子。

在責備中成長的孩子，苛於責人。

在敵對中成長的孩子，好勇鬥狠。

在猜忌中成長的孩子，徨惑自疚。

在恐懼中成長的孩子，抑鬱憂愁。

在悲哀中成長的孩子，自艾自憐。

在羞辱中成長的孩子，責己過嚴。

在嘲笑中成長的孩子，畏首畏尾。

在接納中成長的孩子，愛人如己。

在讚賞中成長的孩子，懂得尊重。

在鼓勵中成長的孩子，自信滿胸。

在公平中成長的孩子，正氣凜然。

在認同中成長的孩子，意明志堅。

在安全中成長的孩子，信心滿載。

在友愛中成長的孩子，終獲真愛。

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第348期]