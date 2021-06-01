論盡教育：滾水淥豬腸的香港教育

【明報專訊】據教協調查顯示，19.2%受訪教師計劃辭職或提早退休，21.1%亦傾向離開，合計有40.3%教師擬離開教育界。當中71.1%表明離開原因是政治壓力日增，38.6%稱不滿本港教育政策。部分受訪者透露，離開原因是有團體人士批鬥教育界，政治凌駕教育，教師一言一行受限制，又建議在課室設置閉路電視，如同監視。教協這項調查，雖然規模不算大，但內容仍值得重視。71.1%離開原因是因為政治壓力日增，政治壓力因人而異，感受可能兩極。小婦人頭腦單純，所想所思均從教育利益出發，雖然知道教協和教聯立場不同，但內心總希望兩會能合作推動教育事工，據知為數不少教師兼具兩會會員身分，這本來有利合作，可惜事與願違。

師生情誼和信任逐漸褪色

至於教師所擔憂的什麼閉路電視錄影，不過是一兩個嘩眾取寵，無聊政客的胡言亂語而已，何須為他或她含在口中的生草藥而增加自己壓力，既荒謬亦何苦！疊埋心水盡好教師本分，不偏不倚，不左不右，黑就說黑，白就說白，不添半絲黄，也不添半絲藍，CCTV於我何有哉！最近「初心」這個詞好流行，教師們，就想想從事教育工作的初心和理想吧。王師奶不理會什麼政治，擔心的是師生情誼和信任已逐漸褪色。教育局宣布龍翔官立中學教師案件是由學生投訴，究竟這是一件可喜抑可悲的事？昔日有言「一日為師，終身為父」，發夢咩！

教師退職潮 遇正學生退學潮

由教師的退職潮，想到大自然的生態平衡，冥冥中似有自然的分配。前一兩個月，彭博研究報告指，香港2021年將有1.31萬至1.63萬家庭通過BNO移民英國，不少以前從美加回流的香港人將再移歸美加，導致學生人數銳減，私立幼稚園要結束，資助學校要縮班，直資學校因人數少了而令政府津貼減少，影響學校存亡。有校長表示，現在未達退學高峰，待澳紐通關後將有另一波移民潮。據教育局統計，2020/21學生人數已減少了19,379人，流失率達3.27%。另一個很實際的指標，名牌國際學校的債券價格暴跌，由市價1200萬元劈價至500萬，相信國際學校也有退學潮。

天下大勢，變幻才是永恆。這邊廂是教師提早退休或因任何理由辭職，教育界擔心教師不足，影響教育發展，妨礙學生學習；那邊廂是因移民引起學生退學潮，學生人數少了，教師需求也相應少了，教育生態正在自然磨合。說得草根些，是滾水淥豬腸——「兩頭縮」 ，啱啱遇着剛剛。數目上未必天衣無縫，大體上仍是配合的。天下大勢擋不住，要移民的讓他移民，要辭職的就讓他辭職，要含血噴人的政客就讓他或她噴個飽，要做課室二五仔的就讓他做到底。地球仍會轉，太陽及月亮仍會升降，天不會塌下來，教師們，請保持教育初心，任世界如何陰霾，任人性如何扭曲，任豬腸如何兩頭縮，你仍有責任做領頭羊，這是教師的天職。Add oil 。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第348期]