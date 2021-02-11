本周FOCUS．採訪手記：教養只有心法 沒有方法

【明報專訊】做記者的，最開心就是遇到好的受訪者，若攞到料之餘還有交流的話，就大滿足。上兩星期，記者便因為今期封面故事，訪問了「教育大同」和「教育大同社企」一眾成員Karen、 Michell、Alice和Jeff，大家「雞啄唔斷」傾足3小時，回味至今。

堂上偷食 「做乜唔請阿sir食」

Karen、 Michell、Alice和Jeff的共通點，是4人都是現任或前任教師，惟他們非但沒有嚴肅的教師形象，而且非常破格。像話題談到學生在課堂上偷吃，Jeff斷言每次「捉到」，都必定大聲「指摘」：「做乜唔請阿sir食！」又試過學生遲交功課，他給予的懲罰是「明天要帶包薯片回來」。

Jeff是中學教師，雖然仍身處體制內，但他頗為敢言，指教育界沿用落後保守的「社會化模式」教養，情况比家庭更嚴重，「學校什麼都講秩序、規矩。早上未集會，學生已經要安靜，集會期間當然要禁聲，集會後沿途上課室亦不准出聲，入到班房也不可談話，學生是啞的嗎？」他指「社會化模式」是一種威權式管教，教師只用權力壓倒學生，很少聆聽學生的聲音，情况並不理想。

兩孩之母Alice最初接觸「輔助模式」教養時，也擔心這套育兒方法會令兩個女兒變得太自我，甚至會寵壞她們，但事實證明，由於兩個孩子看見媽媽愈來愈尊重她們、更願意聆聽她們的心聲，Alice說，比起以前，她們反而更懂得尊重別人、更富同理心。

記者也是媽媽，聽到4位「高人」如此賣力推介，當然躍躍欲試，於是不斷討教方法，殊不知他們異口同聲說，「輔助模式」只有「心法」，沒有「方法」，「假如你是一條魚，就只管用魚的『輔助模式』，不用模仿雀仔的『輔助模式』，大前提只要你和孩子也不感『屈就』，所有問題，都是透過溝通去解決就行了」！好的，很高興拿到「心法」，不過記者慧根不強，實在需要時間去參透呢！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第349期]