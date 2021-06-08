活動推介：暑期市集招募小玩家

【明報專訊】暑假快到，又是讓孩子拋開煩惱，盡情喪玩的大日子。「the pulse讓孩子玩」暑期市集現正招募5大「玩家」，由即日至6月16日，小朋友可報名成為創業家、藝術家、試玩家、表演家或慈善家，一起成為市集的「揸fit人」。

有別於一般傳統市集，「讓孩子玩」是一個由4至15歲孩子主導的市集，其中「小小創業家市集」提供40至60個擺檔機會，由孩子挑大樑，鼓勵他們把有趣的商品介紹給其他孩子；「藝萃工作坊」則是小朋友的創意搖籃，將招募近40個小小「藝術家」檔主，讓他們透過藝術創作，和參加者交流。

另外，市集亦設有多個遊樂攤位，在正式開放給公眾前，需要招募一批「試玩家」，提供最直接「好唔好玩」的真感受。至於喜歡表演才藝的小小「表演家」，則不妨把握在Show Time區一展所長的機會，也可藉此訓練一下自己的膽識。聖雅各福群會、Hong Kong Really Really Free Market（HKRRFM）屆時亦會設置自由貿易攤位，鼓勵孩子一起當「慈善家」，把不再適齡物品帶到攤位並轉增他人，延續物品的壽命，學習與人分享的美德。

■「the pulse讓孩子玩」暑期市集招募詳情

報名日期：即日至6月16日

報名方法：forms.gle/JbRhfCXDNvK1Wi1E6

報名費用︰$950/2日（市集/工作坊檔主）

活動日期：7月24至25日、7月31至8月1日、 8月7至8日（周六、日）

活動地址：淺水灣海灘道28號the pulse商場3樓

查詢電郵：thepusle.event@gmail.com

整理：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第349期]