與別不童：感統訓練 提升專注 SEN專屬跆拳道場 飛腿踢走歧見

【明報專訊】有特殊學習需要（SEN）的兒童，並不代表所有事情都做不好；只要有合適的環境，合適的方法去栽培，他們一樣可以發光發亮。有跆拳道教練便成立專為幼童及SEN小朋友而設的跆拳道訓練中心，採用小班教學，並針對他們的需要，盼SEN孩子也接受到專業有系統的訓練。

（註：受訪者因拍攝需要暫除口罩）

文︰許朝茵

這間不一樣的跆拳道訓練中心位於上環，由天盛道場於今年4月成立。原以為場內會佈滿各式新奇有趣的設備，以吸引SEN兒童上課，殊不知，約500呎的空間裝潢簡單，甚至可用「家徒四壁」來形容。天盛道場創辦人之一張滿榮（滿sir）笑言，這設計是刻意安排的，「SEN兒童本身注意力已較弱，若然課室有太多裝飾，例如鏡子，只會分散他們的注意力，不能專心上堂，因此要保持課室簡約」。他補充，因場地偶然會外租予其他舞蹈團體，因此亦設有大面鏡子，但考慮到SEN小朋友從鏡子看到自己時，或會走到鏡前嬉戲，所以練習時要拉上布簾，幫助他們投入課堂。另外，中心雖備有各式帶有感統訓練元素的玩具，但都全部鎖入櫃內，有需要時才由教練取出。

專屬訓練地點 安心上課

天盛道場一直有舉辦成人、兒童及SEN小朋友的跆拳道課程，主要在各區體育館上課。不過曾有部分館內職員對SEN不太了解，誤會這些小朋友是百厭仔，對他們不太友善。為此，滿sir決定成立專屬SEN兒童的訓練班，不單希望讓他們安心上課，而且場地由他自己親自清潔消毒，會較安心。

同路人教練：我都是ADHD

滿sir盡心盡力教授SEN兒童，全因他也是同路人，深明孩子的需要與難處。滿sir去年在香港大學專業進修學院進修特殊教育文憑，上課時被導師評為有ADHD，「其實我都覺自己是SEN，由細到大都無時停」。因為感同身受，滿sir笑言不要求學生守太多規矩，例如上課不一定要企定定，可周圍走，也不用排隊，亦不用安靜，只是有需要時，他會以雄壯的聲音吸引小人兒的注意。當以聲浪「震懾」學生之後，就會用遊戲形式授課，幫助他們更易投入課堂內。

[Happy PaMa 教得樂 第349期]