半職爸爸：不要低估父母

【明報專訊】看了賈玲的《你好，李煥英》，哭哭笑笑，感受到讓人戚戚然的「感情錯摸」。這種因為「低估對方的愛」而出現的「錯摸」，出現在男女之間，但更多出現在父母和子女之間。

劇中的女兒賈曉玲從小肥胖貪吃，糗事一籮筐，沒有一次給媽媽長面子，總是讓媽媽失望。女兒耿耿於懷，後來因為媽媽遇意外，徘徊生死邊緣，她因情緒激動而穿越了時空，回到1980年代那個媽媽還是花樣少女的年代。她「冒認」媽媽親戚，兩個女生很快成為閨密，形影不離。她對媽媽說：「我是來給你快樂的。」

媽媽的幸福 女兒不知道

女兒一直放不下的是，她從來沒有給過媽媽哪怕一次快樂。這次「穿越」，她決心「還債」。她出盡奇謀妙計為媽媽「搶來」一台電視機，鼓勵媽媽參加工廠裏的排球比賽，為媽媽排練搞笑表演，甚至不惜冒着犧牲自己將來不能出生的風險，安排媽媽結交條件更好的對象。

劇中最感人一幕來自兩母女喝醉酒，真情流露。女兒直抒胸臆，吐露愧疚之情，自稱下輩子兩人要做母女，而且是她當媽。媽媽後來忽然說了一句：「我覺得我這輩子過得特別幸福，怎麼就不相信我呢？」

「長面子」不重要

看完電影，心情久久不能平復，想到自己媽媽去年底在加拿大過身，尤其難過。我媽媽特立獨行，如果要她長年卧病，她一定情願灑脫地離開。媽媽過身，對我們幾姊弟來說十分突然，因跌傷進院，一直報稱情况好轉，想不到，一日之間，她在夢中與世長辭。那時候，因疫情關係，身在加拿大的親人也無法探視。離世時，她身邊並沒有任何她熟悉的人。每想到這點，我總是無法抑制悲傷。

我想，我媽媽可能不介意離開時子女不在身邊，但是我介懷。我唯一能從事情中學懂的東西就是，我要快點對子女說，將來爸爸要走，有各種原因讓你們感到遺憾的，你們都不要覺得遺憾。你們給爸爸的快樂已經遠超爸爸預期。如果爸爸口頭上有過責罵，那麼，這些責罵的分量，遠遠不及我愛你們的萬分之一。

希望世界上所有為人子女的，不要「錯摸」爸爸和媽媽對你們的愛。如果你還在掛念着已離世的他或她，那麼，他或她都一定是某個角度下的好爸爸或好媽媽。作為好爸爸或好媽媽，他們唯一真正着緊的，其實不是子女替他們「長面子」，而是子女能快快樂樂、健健康康地生活下去。

不要低估父母對子女的愛，子女能夠正常生活，父母已經感到幸福。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第349期]