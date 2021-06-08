客座隨筆：AR於數學教育的應用

【明報專訊】本校數學科的教學理念可以用3M來概括，3M代表「Make Mathematics Meaningful」，即把「數學變得有意義」。隨着科技的進步及教學模式的演變，當代的教育已不可能只滿足於黑板上的紙上談兵或沉悶重複的操練，作為數學教師，我們利用科技，把一些艱深的數學概念變得更有趣，期望學生可以更愉快地學習數學，並把所學的知識緊扣於日常生活的應用中。

擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）是指透過攝影機影像的位置及角度精算並加上圖像分析技術，讓電子儀器熒幕上的虛擬世界能夠與現實世界場景結合與互動。

我校於本學年初把AR技術應用於校本數學教學當中，AR有助把知識與概念形象化及具體化地展現出來，讓學生一目了然，提升對學習的信心和樂趣。

AR技術教授三維空間

當數學教師要教授高中三維立體空間的概念時，往往會遇到一個難題，就是學生很難在他們的腦海中憑空想像出一些三維立體，更遑論要他們在這些立體中運用三角學來運算。然而，利用AR技術，透過虛實結合的教學環境，可以把三維空間的點、線、面直接呈現出來，讓學生了解彼此的幾何關係，從而可以作更深入的學習。

除了製作AR教件於課室作教學外，我們也嘗試把AR移師至課室之外。

設置數理巨人時間線

為了讓學生對數學的發展有更深入的了解，我們在校內的數學廊設置了數理巨人時間線，展示了不同國籍的偉大數理學家的成就和貢獻，拉近他們與學生之間的距離。

然而，除了紙本上的文字介紹外，我們還製作了一些動畫，配合AR技術，把一些數學家的研究成果以虛實結合的形式展示出來，彷彿每名數學家都有一部專門的電視機為自己作介紹。透過科技，我們成功把本是無聲無息的數學廊活化起來，為學生建立一個更理想的學習氛圍。

文：李鎮川（天主教慈幼會伍少梅中學數學科科主任）

巫志雄（天主教慈幼會伍少梅中學數學科教師）

[Happy PaMa 教得樂 第349期]