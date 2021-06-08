蒲公英教室：鬆開執念自有生命的火花

【明報專訊】早前觀賞動畫電影《靈魂奇遇記》（Soul），讓我有很多反思。故事講述主角Joe在中學教音樂，常感懷才不遇，夢想是成為出色的爵士樂鋼琴家；好不容易獲得大顯身手的機會，卻不幸意外身亡。他心有不甘，誓要把靈魂從鬼門關拉回來。他發現只要說服不肯誕生為人的「靈魂22號」尋找「生命的火花」，他就有機會死而復生，重返人間。

靈魂奇遇記的啟發

父母普遍「望子成龍」，期望兒女成為律師、醫生、工程師等專業人士，擁有所謂的「成功人生」。為此有些父母千方百計催谷子女，報讀各式各樣的補習班或興趣班，只要子女稍為達不到要求便大聲指罵。但這往往招致反效果，令子女愈來愈提不起勁學習，甚至因壓力沉重患上情緒病。

電影中的Joe執著於圓夢，認為這是生於世上最大的意義。可是他為爵士樂天后Dorothea伴奏後，卻沒有預想的狂喜，只覺得「原來不過如此」。Dorothea跟他講了一個小故事：小魚追求活於大海，大魚告訴牠「你就在大海中呀」，小魚卻說自己只是在水中，牠渴望的是大海。

平淡不等於平庸

我們常被灌輸「要追求夢想，才無悔人生」。正如Joe渴望偉大成就，努力爭取當然很好，可是如果小朋友像靈魂22號，沒有世人眼中驚天動地的夢想，又是否等於一事無成？22號歷經千年，有不同偉人當他的生命導師，但他仍未找到「生命的火花」，但當他進了Joe的肉身，感受到pizza滋味、微風送爽、落葉之美，初嘗人間細碎美好的他，有了當人的渴望。大夢想與小確幸都可以是生命的火花，毋須比較。人生的意義，不以是否熱中於追夢來量度，懂得活在當下，即使恬靜平淡，人生也可以充滿「火花」。淡如水，細細品嘗一樣能嘗出甜味。人一旦習慣，容易變得麻木，要常提醒自己打開五感生活。

好好感受每道微小

電影兩個主角形成強烈對比，一個不想生，一個不欲死；一個苦苦追尋，一個無欲無求。其實沒有誰比誰高尚。我小時候很喜歡打籃球，夢想成為NBA球員，這當然遙不可及，但我沒因此而放棄打籃球。人生可以有很多追求，卻不一定翻天覆地才叫成功。在教育路上與孩子同行同成長，期望他們得到愛、懂得愛，細味與子女及學生相處的每個當下，一樣讓我充滿力量。

人生有很多難處，孩子未必達到父母心中所想，但讓他們開拓自己的路，可能比強加「偉大理想」在他們身上走得更遠。孩子自有其生命軌迹，就由他們好好感受每道微小。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第349期]