父子考驗：兩個爸爸組發展社 助自閉青年融入社會

生命交織：Wallace（左一）和清哥（右一）3年前在泰國偶遇，從此兩個家庭，兩個自閉兒恩齊（右二）和天諾（左二）經常走在一起。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】一個是IT人，一個是商家，兩個性格南轅北轍的大男人，因為膝下患自閉症的兒子而偶然相遇，生命從此交織在一起。劉國威（Wallace）和陳建清（清哥）由最初互相交流育兒心得，到後來合作成立發展社，兩個爸爸都有一個共同目標︰讓自閉兒走進社會，跟大眾共融相處。

兩個爸爸 因兒子滑冰賽結緣

Wallace和清哥的相識經過，帶點戲劇性，「2018年的泰國呀」，兩個男人爭着說。那一年，他們各自帶兒子到泰國參加滑冰比賽，由於滑冰場位處的商場正在裝修，可供拍攝的有利位置不多，「我走到商場較高的樓層，穿過些圍板，終於找到個靚位，但見有個男人已經『霸』了」，於是Wallace膽粗粗向對方說：「先生，可否先讓一讓，我的兒子快出場了，他有自閉症的！」清哥當下聽到呆一呆，然後告訴Wallace：「我的兒子也有自閉症的。」就這樣，大家交換了電話號碼。

在事業路上，這兩個男士各有令人羨慕的成就。49歲的Wallace，是IT界管理層，高薪厚職；52歲的清哥更加是老闆，衣食無憂。然而，在育兒路上，他們卻荊棘滿途，每一步都走得不容易。

為兒子繪畫的美麗藍圖幻滅

Wallace和太太在1996年結婚，5年後迎來他們第一個小生命。孩子尚未出世，已取名「恩齊」，「恩典齊備」是兩口子對腹中塊肉的祝福。小夫妻還懷着期盼的心情替兒子繪畫美麗的人生藍圖，由幼稚園、小學，一直想到中學、大學……可惜，這個夢，很快便幻滅了，「恩齊2歲多讀N班時，老師發覺他有些特別，提議去檢查一下」。Wallace口中的「特別」，是指恩齊滿口「火星話」、喜歡自轉、自己跟自己玩、沒有眼神接觸等。3歲時，他確診有自閉症、輕度智障、專注力不足、語言障礙等問題。「由不接受到接受，我和太太前後都花了5、6年時間去調節心態。」Wallace呷着啤酒說。

身旁的清哥聽着聽着，有感而發，「不能夠望子成龍，當然會不開心」。他透露，當年知道么子天諾有自閉症和輕中度智障時，也曾偷偷躲在廁所哭泣，亦試過對着大海大吼大叫，但現實卻不容許他傷心得太久，「因為我有3個小朋友要照顧」，他只用了3星期便把心情平復過來。

哭過怨過 轉念努力照顧

清哥比Wallace更早婚，長女如今已30歲，但他當年年少氣盛，女兒自己亦有很多心結，導致兩父女的關係曾一度決裂。15年後再為人父，次子天澤令他重新學懂親子相處之道，「要多些站在小朋友的角度去溝通」。然而，這個一直被清哥視為「醒目仔」的兒子，亦被評定患有讀寫障礙和專注力不足，「天澤小時候很精靈的，小一、二也讀精英班，但小四之後，卻考包尾」。清哥苦笑道，還記得天澤確診時，他崩潰得把平生懂說的粗口都連珠炮發出來。「我很嬲，嬲上天這樣待我，我也不過是想做個平凡人，有正正常常的子女吧，為何我3個也沒一個正常呢！」

幸而，清哥和Wallace有一個共通點，就是生命的韌度都很強，哭過怨過後，便轉念想辦法解決。天諾確診後，清哥成為家長講座的常客，他很努力去學習怎樣照顧及處理自閉兒的情緒，「就是因為有次聽到原來A仔（自閉兒的俗稱）對出入的路線很固執，所以從天諾2、3歲開始，每次出街，我都一定帶他走不同的路徑，避免他一成不變」。日子有功，現在天諾的認路能力很強，「我相信他由尖沙嘴行去長沙灣是沒問題的」。

不過，天諾的智力始終有限，在特殊學校念中三的他，仍只懂兩位數的加法，所以小子能夠認路、懂游泳、曉滑冰，清哥已經很感恩了，「他不能像恩齊啊，『恩齊』的名字實在起得太好了，所以恩典大得音、體、藝都玩得這樣出色，就連正常小朋友都未必做到」。

彈琴繪畫滑冰 自理特訓沒白費

「其實我們也是無心插柳的。」Wallace表示，當初安排恩齊學彈琴、繪畫、滾軸溜冰、游泳等，無非想訓練他的專注力、手眼協調，鍛煉大小肌肉等，「他在學前到初小階段，也只像海綿般一味吸，但又表現不出學到什麼來，那時候我和太太也很沮喪，心想︰『阿仔，你何時才會有進步？你什麼時候才識講話呢？』」，直至恩齊踏入高小，Wallace辛苦播下的種子，終於開花結果，「畫作由『抽象派』漸漸變得能具體表達；鋼琴考了3級，現正學5級。最驚喜還是滑冰，他小五那年，在參加香港特殊奧運會前2個多月，才正式由滾軸溜冰轉學真雪滑冰，但竟然拿到冠軍」！

恩齊在父母日復日、年復年的特訓下，自理能力亦大躍進。他現於香港教育大學修讀專為有特殊學習需要（SEN）青年所辦的課程，縱使每天要長途跋涉往返黃大仙寓所與大埔校園，他也能獨自應付，「距離他能『獨立生活』又行近一步了」，這是Wallace為父的心願。◆

發展社助「大A」發揮潛能

這條不容易的SEN成長路，兩個自閉症年輕人走得愈來愈「順」，他們明年更會代表香港到俄羅斯參加特殊奧運會，恩齊和天諾將分別在「花樣滑冰」和「速度滑冰」項目上和世界各地的選手角逐金牌，兩個爸爸總算「苦盡甘來」。於是，他們不再把全副心思單單投放在兒子身上，決定要走出來，關注更多自閉症年輕人。

Wallace解釋，現時社會資源分配不平均，「幫助SEN的社會資源已經不多，即使有，都主要是撥給『細仔』，『大仔』獲得的，相對少」。為此，他辭掉工作，在2019年與清哥一起合作成立「自閉兒生命建立發展社」，服務對象以15歲或以上的自閉症青年為主。

他續稱，協助這班年輕人與社會接軌，是發展社最大的目標，「職業導向只是其中一部分，因為不是所有A仔都適合工作，但他們應該有更多機會去豐富生活體驗」。像最近，發展社便舉辦過免費的「大A包糉學習團」，糉子的製作過程雖然有點複雜，但原來只要有人肯耐心講解和示範，願意給機會這班年輕人嘗試，他們一樣做得到。

對於一班已經畢業離校、能力較高的自閉兒，發展社當然希望把他們帶進職場，「過去一年多，用盡我和清哥的人脈，拉攏過各行各業的老闆，給予一些工作體驗的機會給這班大A。例如有部分試過去做文職工作，亦有些試過做飲食業，也有人跟師傅學裝修，甚至最近有些女孩子去美容院做見習學徒」。Wallace說，透過工作體驗，一方面有助僱主消弭對自閉症人士的誤解，另一方面，亦有助年輕人更了解自己的興趣和發展路向，「其實每5個自閉症患者，有1至2個是智力正常的，他們絕對有工作能力，同樣可以發揮潛能」。

（註：受訪者因拍攝需要而暫除口罩）

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第350期]