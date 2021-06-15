家家有禮：進入迪士尼音樂旅程追夢

Ceejay Javier少年時曾夢想成為醫生，但後來發覺自己最熱愛的是音樂，最終踏上充滿無限可能的音樂創作之旅。（機構提供）

【明報專訊】小朋友，你的夢想是什麼呢？為鼓勵大家不要放棄追夢，香港迪士尼樂園將於「奇妙夢想城堡」舞台上演全新戶外音樂派對《迪士尼尋夢奇緣》，米奇老鼠與多名全新配搭登場的迪士尼朋友將帶領大家進入這趟奇妙旅程！

《迪士尼尋夢奇緣》是「奇妙夢想城堡」第一個專屬的表演，當中有全新的原創歌曲，也有多首重新編製的迪士尼經典主題曲。作為創作團隊的靈魂人物，香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部創作總監華文迪（Randy Wojcik）亦是為夢想不斷打拼的人。他小時候希望成為一名網球選手，但高中時發現自己對舞台十分嚮往，在多年努力下曾以舞者身分踏上百老匯舞台，現在則帶領團隊炮製多個精彩演出。「我們揀選了全新配搭的迪士尼好友同場現身，在短短20分鐘的演出中以音樂說出他們每一個故事，聽着某些歌曲，相信大家會和我一樣激動得『起雞皮』！」

戶外音樂派對當然少不了具才華的音樂作曲家，香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部音樂總監夏思捷（Ceejay Javier）這次便與團隊一起創作了原創歌曲Follow Your Dreams，歌詞不單鼓勵人們勇敢追隨自己所夢所想，亦承載了Ceejay多年來的堅持。曾以當一個醫生作為夢想的他，到大學發現了音樂的魅力，毅然選讀音樂科。追夢過程並非一帆風順，幸得到家人的體諒及支持，讓他知道創作能啟發人心的音樂才是他的夢想所在。「透過Follow Your Dreams，讓大家在派對結束後帶着信念回家，時刻記住追夢帶來的快樂。」

◆《迪士尼尋夢奇緣》

首演日期︰6月30日

演出地點︰香港迪士尼樂園

奇妙夢想城堡舞台

演出場次︰全長約20分鐘，每天演出4至5場

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現送出香港迪士尼樂園標準一日門票予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額5個，每人可獲兩張門票。有興趣的讀者請於6月18日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：《迪士尼尋夢奇緣》的首演日期是幾月幾日？

[Happy PaMa 教得樂 第350期]