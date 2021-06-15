6A爸媽：父親節大平反

【明報專訊】Vinic爸爸當了8年父親，度過了8個父親節。每年，都過得很開心。可是，我在心中有個疑問，為什麼父親節總是給母親節比下去？這是極不人道的差別待遇。

蒐集了一些爸爸對父親節的看法，最特別的包括：

．母親節外出吃飯慶祝，爸爸負責結帳；父親節外出吃飯慶祝，也是爸爸結帳。這兩年應該少了人會外出慶祝吧。不過，在家吃飯，同樣要爸爸付外賣帳單。

．母親節，孩子都花盡心思為媽媽預備禮物。可是爸爸每年都只是收到孩子的勞作、心意卡。

．有些爸爸不喜歡特別慶祝，但心裏又害怕孩子對這天毫無表示，這些內外交戰折磨不少爸爸。

．有些爸爸會說：「堂堂男人，有需要特別慶祝父親節嗎？」

你是好爸爸嗎？

無論你是否跟這些爸爸想法一樣，但敬請留意，那天只有爸爸是主角，不要輕易放棄這個機會。

稍等，在行使權利前，要先履行義務。你，有當一個好爸爸嗎？

或許我們要自我評估一下，是否當上了一個好爸爸。例如，跟孩子關係如何？最近一次聽到孩子說「愛你」是什麼時候？什麼時候爸爸會單獨跟孩子相處，來一次二人約會呢？最近一次聆聽孩子的想法是什麼時候？什麼場合？還記得嗎？

跟孩子相處 時間多少非關鍵

如果你能夠答到以上問題，而這些事都是近來發生的，那實在太好了。要做好爸爸，在「6A品格教育」裏，「時間」（Availability）是一個關鍵，是每一個好爸爸都需要付出的。

這裏說的是Availability，並不是Time。即是，時間並不以多寡去衡量。假如爸爸是一個大忙人，「如何花時間跟孩子相處」比「花多少時間跟孩子相處」更重要。

當我們跟孩子相處時，一起經歷的，都會成為孩子心中的記憶，而這些記憶是帶有情感，能陪伴孩子一輩子。陳奕迅其中一首歌叫《單車》，當中有以下幾句︰

「難離難捨想抱緊些 茫茫人生好像荒野

如孩兒能伏於爸爸的肩膊 誰要下車

難離難捨總有一些 常情如此不可推卸

任世間怨我壞 可知我只得你承受我的狂或野」

的確，或許我們都是大忙人，可是爸爸永遠是孩子心中的巨人，就算爸爸只是默默陪住家人，什麼也不做，還是會令孩子感受到安全感。回想我這8年的爸爸生涯，為孩子付出的一點一滴，都滴進他們的心裏。父親節，或許不是特別地備受重視，甚至孩子每年都是重複以手工勞作作為禮物（其實這些禮物是非常珍貴，只是頭幾年當爸爸才可以收到）。但爸爸們不要忘記，我們要先當一個「受得起」父親節的爸爸，才去要求家人如何看待這個節日好嗎？

祝爸爸們有一個溫馨愉快的父親節。

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第350期]