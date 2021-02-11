校長專訪：陳守仁小學校長 跳出comfort zone 楊永明退休「更新」 習靜觀助人

在「感恩360°」典禮時，楊永明校長提醒同學要常感恩。在感恩節期間，學生熱烈地參與很多有趣及有意義的活動，如寫一張感恩卡給同學或老師、欣賞音樂及電影、網上遊戲。學校亦設計了美麗的感恩卡、文件夾及袋，送給每一個學生。（受訪者提供）

楊永明不會把教師和學生局限在框框之內，他希望每個人都有機會發揮所長。例如早前學校有機園圃的家長培植員便合作出版《園來自有機》一書；有教師更以插畫和文句推出《任何一天，任何一刻，也可以是新的開始……》手帳。（馮凱鍵攝）

楊永明指在校十多年，難忘事情有很多，其中2010年有畢業生因菲律賓人質事件失去生命，還有2016年有一年級學生因感染乙型流感逝世，令他體會到生命的脆弱和人生無常，所以後來學校也推出一連串有關加強抗逆力、努力生活、欣賞生命的學習主題。（馮凱鍵攝）

2014年興建的天台有機園圃種植不同的有機蔬菜，由家長和學生合力維持與運作，但楊永明校長（中）對它愛惜有加，連打風也特別回校照顧它們，以免學生和家長心血付諸流水。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】保良局陳守仁小學（下稱陳守仁）校長楊永明今年宣布提早退休，學生、家長大表不捨之餘，也令這間每年爭崩頭的直資小學帶來了「未知數」。楊永明表示退休猶如小學畢業，只是角色上轉變了，心態上依然時刻記掛母校。臨別依依，他在這裏跟大家細說退休後的計劃，也為同事和家長、學生送上真誠寄語。

文︰顏燕雯

今年4月，楊永明宣布提早退休，任期至今年9月1日，令不少人感到意外。很多人都猜測他退下來的原因，所以在訪問時，他也先派下定心丸，「首先，我並不是移民。退休是早在3年前的計劃，所以這個決定並非因為社會變遷或者疫情的影響，對我來說，只是一個新的開始，對學校來說也會展開新的一章」。

才59歲的楊永明，要說退休當然是「提早」了，他坦言今時今日「退休」一詞已過時，只是他覺得在comfort zone內待得太久，想給自己一個如電腦程式般「更新」一下的機會，跳出舒適圈再接受新挑戰，更上一層樓。由於立下決定是在3年之前，當時他還計劃退休後去旅行，「初時我打算到英國修讀靜觀，覺得這可以幫到很多人。我總覺得近年很多家長都很徬徨，有時在街上碰見我，都會很緊張地查問有關入學的問題，入不到心儀學校又好像世界末日般，令我覺得大家都很焦慮。2003、2017年我先後上過靜觀訓練，覺得它應該幫到大家減輕焦慮，於是想再深入研究，只是疫情令我計劃稍有改變，但現在我正兼職修讀香港大學佛學研究中心的碩士課程，之後便會繼續完成餘下的一年課程，希望從中明白靜觀的源起和理念，並答允了陳守仁的家長未來或會透過相關講座、小組來幫助也們」。

陳守仁最令人驕傲的地方

這位笑容可掬、溫文爾雅的校長，1984年初執教鞭，1993年便升任為校長。他曾任職保良局田家炳小學及保良局莊啟程小學，2007年來到同屬保良局的陳守仁，一做便是14年。在楊永明任校長的十多年間，陳守仁一直是最受家長追捧的直資小學之一，近年報考人數平均超過7000，是全港直資、私立小學之冠，可是每年小一學額只有約160個，大約40多人爭一個學位。學校多年來受家長一致好評，楊永明卻從來沒有把功勞歸功於他一人，「這不止是我，是全部同事一起努力的成果。你問我，這間學校最令我覺得驕傲的地方是什麼？我會說是它的『人』。有人的地方，便有互動，在這裏，無論是同事、家長甚至是學生，大家的相處和互動總是令人喜悅的，無論誰有另類的想法都可以說出來，我也會細聽，從中察覺到有一種叫人持續學習的樂趣」。

校內很多人都知道楊永明每天早上6:30回到學校，幾乎是第一個上班的教職員，他愛校情切，愛這裏的所有人、所有事，尤其記掛位於7樓天台的有機園圃。自2014年起，這個有機園圃每天24小時運作，至今已出產超過5.8噸有機農作物，全是學校家長和學生的心血。說到難忘事，楊永明指每次颱風來臨前，他們都會請負責的農夫爸爸和媽媽做好防禦工作，可是有一次遇上黑色暴雨，來不及做好準備，他在家裏坐立不安，一個人竟冒着狂風暴雨駕車回校，逐一為每個種植箱開洞疏水。「這件事其實令我聯想到為人父母的心情。作為父母或者老師，很多事情其實都是『幕後工夫』，他們為了小朋友在背後做了很多東西，而且完全不計條件。」他說這等於學生升中時，很多人會注重派位成績上，但其實小朋友在學校得到的不止於此，而且大都是看不到的，包括人與人之間的尊敬、親愛，這就是為何很多畢業生與學校關係仍然這麼友好的原因。

校長如導演、編劇 也是演員

如果問校內教師對這位校長有何感覺，他們大抵會回答：「校長給予我們很多空間。」楊永明笑言，這不代表這個校長不理會他們，而是他不想把教學變成倒模，希望每個教師、學生都有空間去發展所長，這樣對大家都有裨益。他更引用老子哲學思想說：「當你身在一個系統之內，不應干預太多，而是讓它得到平衡。」雖然是一校之首，他不用別人對他馬首是瞻，「我同意校長是一個主要的角色，但也不過是學校的其中一個角色，只是校長的角色內容比較廣，工種較闊。以拍戲作比喻，他既是導演、編劇，又是演員甚至臨記，好像什麼都與他有關」。

今年9月1日，陳守仁小學高級副校長周智銘將接任校長一職，新人事新作風，楊永明不否定學校或會有一些重要轉變，但「基本」卻始終如一。「周校長也是看着陳守仁長大的，他對學校的情懷和我一樣。加上我說過學校是一個團隊，不是一個人的事，所以未來的焦點，並不應只放在周校長身上，而是整個教師團隊上。你問我學校未來會怎樣，我也不知道，因為經過疫情，教學上已經出現了很多轉變，如以往我們也沒有想過可以這樣上網課，這樣環境下衍生的新常態，團隊都要慢慢梳理。」臨別依依，他寄語同事要不忘初心，「教書就是要為孩子想最好的，由始至終都要認真的做好當下」。

■虛擬開放日

今年周智銘候任校長及楊永明校長會主持網上虛擬開放日啟動禮，想參加的學生家長記得先於網上報名。

保良局陳守仁小學開放日

及2022/23小一入學簡介會（網上直播）

日期：6月26日（周六）

時間：下午2:00（啟動禮）；下午3:00（小一入學簡介會）

報名：www.we-are-camoesians.com

[Happy PaMa 教得樂 第351期]