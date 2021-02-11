本周FOCUS．採訪手記．爸爸：湊仔比一切重要

【明報專訊】父親節剛過，大家有沒有好好孝敬父親大人呢？一般來說，爸爸都是比媽媽內斂，他們對兒女的愛，不輕易流露。但記者最近認識了兩個情感非常豐富的爸爸——劉國威（Wallace）和陳建清（清哥），他們經常把對兒子的愛宣之於口，還用實際行動表達出來，亦因為這樣，兩個男人成為了上期《HappyPaMa教得樂》封面故事的主角。

與太太肩並肩照顧SEN孩子

Wallace有一個20歲患自閉症兼輕度智障兒子恩齊，清哥有3個兒女，不單14歲么子天諾有自閉症兼輕中度智障，16歲次子天澤亦有讀寫障礙和專注力不足問題，一屋兩個「SEN」（特殊學習需要），有多頭痛，可想而知。不過，訪問並沒有變成訴苦大會，反而有不少感動位，包括聽到兩個男子漢如何挺起胸膛，站在太太旁邊，肩並肩，一起分擔照顧孩子的工作，貴為老闆的清哥更表示，孩子比一切重要，「我和公司拍檔也是這樣說，什麼都得，但一定不能阻礙我接送兩個兒子返學放學，否則我寧願有錢不賺了」！

兩個爸爸也說，每次出席SEN親職講座或參與義工活動，碰上的，往往是一班媽媽，爸爸相對少，他倆算是異數。但Wallace和清哥異口同聲謂，爸爸的角色其實很重要，尤其湊「仔」。「恩齊從小到大，都一定是我帶他上廁所的。踏入青春期，要發泄精力，也是我陪他一起做運動，逢周六兩父子都會一起游水，他很黐我的。」Wallace甜絲絲地告訴記者。是的，我相信不管傷或健，每個孩子都需要父愛，爸爸們，多多加油啊！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第351期]