活動推介：合家歡電影陪你放暑假

【明報專訊】今個暑假，康文署電影節目辦事處將舉辦「國際兒童及青少年電影合家歡2021」，精選世界各地合家歡動畫和電影，陪大家留港歡度一個精彩的悠長假期。

精選電影共13部，包括獲2021年西班牙電影作家協會獎最佳動畫的《怪雞狂想曲》，電影取材自一首古老的拉丁童謠，主角是不會下蛋，卻會說話、唱歌和跳舞的怪雞。機緣巧合下，怪雞在馬戲團一展歌喉，成為大受歡迎的動物明星，卻惹來欠債纍纍的雞販打牠主意……

喜歡動畫的大小朋友，一定不能錯過「世界動畫短片樂園」，28部國際動畫短片，包括3個系列，有充滿喜劇元素的，例如《最強拯救行動》、《請輸入密碼》等，也有藝術風格濃厚的，包括《大熊失眠夜》、《吱吱人生路》等，亦有沒有對白的，像《銀幕經典你我他》、《曼陀羅狂想曲》等，一次過滿足大家不同的願望！

■國際兒童及青少年電影合家歡2021

日期：7月10日至8月28日

地點：香港電影資料館、香港大會堂、 香港科學館、香港太空館及北區大會堂

票價：$70（全日制學生、60歲以上長者半價）

詳情：www.lcsd.gov.hk/fp

整理：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第351期]