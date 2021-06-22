教學有辦法：跳出紙本教學 創意百寶盒 玩積木學常識

聖公會基恩小學課程發展主任黃禮灝（左一）聯同兩名常識科科主任蘇婉貞（中）和程綺雯（右）設計的「SCAMPER科學百寶盒」，用創新的教學模式，使學生學得既開心又深入。（劉焌陶攝）

【明報專訊】教學不應限於chalk and talk，學習亦不該只靠紙本功課。有小學就把部分常識科課程，製作成短片，讓學生回家自學，之後再用管狀積木展示學習成果。教師團隊創新的教學方法，不單令學生學得開心又「上心」，通過自主學習，更可釋出課時，作更多其他方面的探索。

文︰沈雅詩

「我用積木砌了一隻蟹，蟹中間插了一張紙，紙上面我畫了一隻小鳥，另一面就畫了一個鳥籠。你看，只要我不停轉動這張紙，小鳥就會住在鳥籠了。」聖公會基恩小學一年級學生可敏有條不紊地向記者解釋。小妮子所說的，其實是她在今個復活節假期，從觀看教師製作的短片中學到的「視覺暫留」科學原理，再通過動手做，把實驗結果，用管狀積木表達出來。

新型冠狀病毒雖然為學校帶來很多掣肘，但同時帶來新契機。因為疫情，聖公會基恩小學不能一如以往舉辦結合戶外考察和動手實驗的大型科學周，學校遂構思把科學周帶回家，「我們主要從幾個方向去想，第一是繼續培養學生對科學的興趣；第二是自主學習；第三是保留動手做的元素。另外，亦希望促進親子關係」。校長李文傑侃侃談到活動的4大目標。

於是，學校便伙拍商界，設計出「SCAMPER科學百寶盒」。SCAMPER（奔馳法）是一種創意思考方法，思維角度由7個英文字縮寫而成，分別是S（Substitute，替代）、C（Combine，整合）、A（Adapt，調整）、M（Modify，修改）、P（Put to other uses，其他用途）、E（Eliminate，剔除）和R（Rearrange，重組）。在這個意念的大前提下，科學百寶盒每盒都內附一套日本製的管狀積木，以及活動工作冊。

按各級常識科課程設計

常識科主任程綺雯表示，科學百寶盒是配合各級常識科課程「度身設計」的，題目各有不同。一年級的「迷你電影院」，主要探討視覺暫留的原理；二年級的「快樂盪鞦韆」，讓學生學習磁石的正負兩極；三年級的「我最喜歡的動物」，是研究動物的身體特徵；四年級的「3D心意盒」，則學習使用錄音組件和電路板；至於五年級的「螺旋槳飛機」和六年級的「高速跑車」，則分別說明作用力和反作用力，以及能量轉換等概念，牽涉較多STEM的元素。

為鼓勵學生自主學習，學校預先把由教師設計的科學短片、延伸學習教材上載到校內的電子平台，讓學生掌握基本的學科知識，「這些影片很好看呀，我看了很多次」！原來不少學生都像三年級的安霖一樣，是這些教學片的忠實粉絲，「我們做了一個系統，可以收集到學生何時觀看，有否把整條短片看完，以及看了多少次等數據。結果顯示，超過九成學生都完整地看過短片一次，有兩成學生更是重複觀看，甚至有一個學生看了10次」！課程發展主任黃禮灝說。

家人合力同砌積木

至於功課則分兩部分，除了工作冊需要簡單書寫外，另一部分只需要運用積木砌出來。同樣是三年級的芷悅，興奮地向記者展示她的功課，「我上網找過資料，覺得北極熊最可愛，所以把牠砌出來」。她更大方透露，其「北極熊」是集合一家人的力量砌出來的，「爸爸、弟弟也很喜歡『北極熊』，他們亦愛玩積木，於是我們一起合作做」。這個正是校長李文傑當初的期望，「父母不再是督促子女背默書、溫考試，而是跟他們一起動手做、砌模型，我相信雙方都會感到開心」。

另一名常識科科主任蘇婉貞，對於科學百寶盒成功帶動學生高動機、高參與學習，表示欣慰，「以往常識科課堂，當老師要教動物特徵時，可能需要找來大量圖片輔助。但今次不用，透過影片、通過學生自己找資料，他們消化了，然後把捕捉到的特徵用積木表達出來。我覺得學生比以前學得更深入，老師亦不用再花時間在課堂講解一遍」。她補充，學校亦鼓勵學生拍片向其他同學分享作品的創作經過，藉此訓練說話能力。

[Happy PaMa 教得樂 第351期]