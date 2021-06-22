親子筆陣．玩創校長：教育是一場人生無限的賽局

【明報專訊】家長生態是這樣循環的：每年6月，小一放榜後，K3家長都忙於為子女叩門，希望找一間「更好」的學校；另一邊廂，小一至小四的家長，則忙於替小朋友溫習，準備應付學期尾的考試；小五的家長比其他家長更加緊張，因為孩子迎來第一次呈分考試；小六家長就擔心子女中學派位不夠好，所以忙於整理資料夾、面試日的交通安排，務求為7月的中一放榜做好準備。

對家長來說，每處理好上述一件事情，便希望與子女吃自助餐或到酒店staycation慶祝一番，因為每個家長都渴望完結上述的教育遊戲。如果今天告訴你，「教育」基本上是一場人生無限的賽局，會否為你帶來無限的煩惱？

著名作家賽門‧西奈克（Simon Sinek）所撰寫的《無限賽局》（The Infinite Game），可以為家長帶來另一個思考角度。他提出的「有限」及「無限」，並不是「有盡頭」或「沒有盡頭」的意思。「有限賽局」，指的是有既定、已知玩家、固定規則的局面。參與這遊戲的人在事前都有共識，達成某個目的之後，賽局就結束。例如球類競賽就是有限賽局，有比分、規則，時限內分數高的球隊，便可以獲得最後的勝利。

「有限賽局」 消磨孩子學習熱忱

很多家長把教育視為「有限賽局」，把孩子教育視之為可量化的目標，如通過面試訓練，以考入名校為教育的成功；通過補充練習的操練，在考試中成績名列前茅，便完成了教育孩童的使命。我並不是反對「努力用功讀書考取功名」這個概念，但單一把教育設定成有時限的目標，孩子就像倉鼠在滾輪上不斷地奔跑，因不斷重複同樣的模式，在完成求學階段後，已經沒有學習新事物的熱忱。這又是否家長所期望的教育目標呢？

「無限賽局」 不設關卡、毋須「打大佬」

相反來說，「無限賽局」指的是有些已知、有些未知的玩家，彼此沒有明確或事先同意的規則，也沒有時間限制。玩家在賽局內可以打破慣例、決定自己如何行動。因為沒有終點線和時限，也就沒有人能「贏得」一場無限賽局。玩家的首要目標是不停地玩下去，讓賽局持續下去。就像現時孩子很流行的電腦遊戲Minecraft一樣，遊戲沒有設下關卡，沒有「打大佬」任務要玩家完成，但當玩家投入建設或探索這個遊戲世界時，他們可以創造無限的建築物，設定不同的物理觀及生態圈，讓其他遊戲玩家不斷研發下去，創造很多不可能。

如果家長把孩子一生人的教育視之為「無限賽局」，那麼「學習」便不應設下任何框架，亦不應單一量化學習目標，並相信自己的孩子就算今天在一件事情上失敗，只是明天的未成功；有時限的考試及升學，只是孩子人生學習路上的一段過程，倒應把教育孩子的心思及精神，花在孩子對尚不存在的未來抱有更具體的願景，讓他們明白到教育目的，是要為未來的人類帶來更美好的生活。我深信只要大家一起體現這樣的教育精神，無論你是一位教師或家長，都能夠把「有限」變成「無限」。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第351期]