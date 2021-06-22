感講你知：善意溝通接納離別（上）

【明報專訊】近月不少香港家庭選擇移民。無論是留下，還是選擇離開的人，皆有不同的感受和需要。成年人尚且會farewell，吃頓飯，好好講bye bye，一起面對離別的不捨。但換上孩子，不管是要移民的當事人，抑或有朋友、同學要離開，家長又可如何幫助他們經歷其中，從而認識、接納箇中的感受呢？我將會與各位分享自身經歷，希望拋磚引玉，探討家長在這時代的洪流下，怎樣以陪伴、同理心跟子女同行，促進更良好的親子關係和溝通。

我的親戚Edwin就讀高小，上月舉家移民英國。幾個月前他曾告訴我，某一個不太熟稔的同學有一天突然不再上學，老師沒有任何解釋，這個同學就好像「人間蒸發」般。Edwin和其他朋友都感到很錯愕，即使後來得知該同學舉家移民了，但由始至終，沒有人作任何解釋，一句bye bye都沒有說，令大家都感到怪怪的。我亦聽到另一名家長和我分享，她的女兒得悉好友移民時，哭得很厲害。於是我在想，孩子面對離別的感受，有沒有安全的時間、空間，讓他們好好抒發情感呢？

所以，當我得悉Edwin也要移民時，便決定在他離別前以「善意溝通」方式和他聊天，讓他好好察覺，表達感受和需要。

我邀請 Edwin與我就着移民的話題好好談一談。我們在梳化坐下，然後拿出「感受需要卡」，按「善意溝通」的方式和他聊天（他是令我學習「善意溝通」的其中一個原動力，也是我在幾年前首個使用「感受需要卡」聊天的孩子，自此他便經常使用，所以十分熟悉過程）。我們首先揀感受卡：我揀了「擔心」、「好奇」；他揀了「傷心」、「擔心」、「好奇」和白卡（供自由發揮）。

分享、消化感受 好好講bye bye

我首先分享自己的感受：「我感到擔心，因為你們在外國努力適應當地生活之時，或許會忘記要好好溝通，了解彼此的感受需要。我亦好奇，外國的生活是怎樣的？」然後向他說：「我見到你揀了傷心、擔心、好奇和白卡，你可以告訴我，為什麼你有這些感受嗎？」Edwin回答︰「我不捨我的好朋友，還有你們，所以感到傷心；而且我擔心去到外地生活會不習慣。但我也好奇外國讀書是怎樣的。」他說着說着，便流下了眼淚。

我沉默地陪着Edwin，讓他有安全的空間消化這些感受。然後，我邀請他和我一起揀彼此的需要卡，再與他分享「哀悼」這些需要。當我們察覺到我們有些需要（如友誼）未能滿足時，可哀悼，即擁抱自己的哀傷，想哭就哭，而不是避開、壓抑或自我評論。Edwin的眼淚，就是擁抱了自己的哀傷而自然流出來的。最後，我邀請他好好和朋友講bye bye，察覺和接納彼此的感受和需要。

各位家長，如果你的家庭即將移民，或者你的子女有朋友移民，請嘗試以「善意溝通」認識和接納當中的離別不捨吧！下一篇文章，我將分享我如何幫助孩子認識其他家庭成員面對離別的感受和需要。

文：楊思毅（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

[Happy PaMa 教得樂 第351期]