善養救未來：把善養意識注入課堂

【明報專訊】「老師，我跟住要點做？」、「老師，係咪咁呀！」、「老師，我做唔到呀！」在專題研習周課堂，教師忙得不可開交，照顧完這一組，轉個頭又要走到另一組。讓學生主動發現、探索，透過同儕間溝通和協作來解決問題，本應是做專題研習的美好原意。但現實是，孩子到了高小仍未懂得怎樣自行分組、協商、討論、解難並達成共識。自主學習的空間雖然釋放了，主導的卻仍然是教師。

培育「帶得走的能力與態度」

自主學習不是變魔法，而是來自一點一滴的累積。知識更新周期愈來愈短，今天所學的知識，轉眼便過時。培育孩子「帶得走的能力與態度」以面對真實世界的挑戰，成為世界各地教育改革的頭等目標。香港教育雖以考試主導，但隨着5、6年前，學童輕生事件不斷，社會開始為香港教育尋找出路。面對沉重的課業壓力，首要為學童釋放空間，重燃學習的動力。

多元體驗學習 讓孩子全人發展

在2016年，我們伙拍基督教聖約教會堅樂第二小學，開展賽馬會「感．創．做」大本營，改革上課時間表，於下午課時引入「Learning by Doing」（簡稱LBD）課堂，透過多元化的體驗式學習，讓孩子在學術以外得到全人的發展。教師亦邊學邊做，嘗試把學習還給孩子。幾年之間，愈來愈多學校將下午課變成「開心時段」，這無疑是關顧孩子身心需要的一大突破。

下午變得開心愉快，但上午仍要追趕課業，依然是傳統的學與教模式。我們不禁要問：「學科學習也可以變得快樂而又有意義嗎？」於是，我們大膽地跨進多一步。自2019年起，將以孩子為中心的課程設計、教學法及評估貫穿初小（小一至小三）的常識科課程。走進學科，以常識科為起點，重整課程的內容與鋪排，讓學習回歸孩子的需要和興趣。唯有尊重孩子的信念植根於學科的日常教學，學習文化才得以真正改變。

當變革觸碰到核心，迎來的便是更大的考驗。「如何撥出更多課時？」、「面對教學角色的轉變，老師準備好了嗎？」、「不用教科書，如何教？會否教少了知識？」、「課程設計如何做到以孩子為中心？」、「不測考，怎樣評估孩子的表現？」、「家長是否支持？如何向家長解釋？」這一連串的問題都在考驗校長與教師的勇氣。

慶幸的是，走到今天，已有10多間學校與我們攜手開創這充滿荊棘，但滿懷希望的旅途。教師們在教學現場默默地努力，發掘學與教的無限可能。有教師分享，經歷了2年LBD學習的孩子，比過往同齡的孩子更有同理心，更願意表達，更積極學習，是她在學校任教10多年以來從未見過的。亦有教師被孩子的成長所感動，自己也重新反思教學信念，自發地在中英數課堂也嘗試LBD，聆聽多了孩子的聲音，欣賞孩子，更信任孩子做得到。

「教育大同」團隊如何陪伴學校走過這條「感．創．做」之路？教師和校長又有什麼深刻的體會？未來數月，我們會透過這專欄與諸位分享，一同思索香港教育的未來可以怎麼走。

文：程頌琪（教育大同×賽馬會「感．創．做」大本營 助理項目經理）

作者簡介﹕教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

[Happy PaMa 教得樂 第351期]