教大GPS：成長思維與教育的未來

【明報專訊】對未來，我們會有不同的想像，有樂觀展望的一面，但將來的不確定，也會叫人審慎保守。2019年開始的全球疫情，帶來生活各方面的新常態，卻沒有減慢工業社會4.0（又稱為第四代工業革命）的發展。所謂工業社會4.0就是相對於前代工業革命的機械化（1.0）、電氣化（2.0）和資訊化（3.0），而第四代的智能化，則以人工智能、雲端計算、機器人技術、3D立體印刷之應用為主導。

於1913年創建現代工業流水生產線的福特汽車公司，近月公布人工智能提升了生產效率近百分之十五。早前國際管理顧問公司McKinsey也發表報告，指出八成五受訪企業因疫情而加速了工作電子化。可見在後疫情的時代，全球會進一步智能化，到底教育界、家長和學生準備好了嗎？

樂於學習 應付巨變

世界經濟論壇分析在2018至2022年期間，約四成二的工種已改變了所需的主要技能，就業技能的供需差距將進一步擴大。因此樂於學習的心態，將是應付巨變的關鍵。

我們怎能樂於學習呢？英國教育學家Sir Ken Robinson提出學習其實是世上自然不過的過程。人類是具創意、喜歡協作的群體。美國史丹福大學心理學教授Carol Dweck也發現人類大腦本有無窮的可塑性，人類是最會學習和利用工具的生物。她提倡成長思維（growth mindset）的理論，當一個人從固化思維（fixed mindset）改變過來，她/他的行為和習慣亦隨之改變，發揮無限的想像和潛能，讓成長伴隨人生。

成長思維不是與生俱來的，教師和家長的參與尤為重要。教師和家長不應以孩子在成績單上的數字來定義年輕人的價值，忽略了改變的可能。舉個例子，假如籃球員在球賽有不同表現，教練不要只着眼於其入球得分，而是嘉許持之以恆的努力和挑戰，讓學生親身體驗運動的樂趣不在於賽果，而是持續發現自我成長的方向和可能性，從反思學習中產生成就感。

智能化社會創新教育

既然要幫助年輕人樂於學習，我們的學校又有否建立開放的組織文化，促進團隊的創新學習呢？教師和家長又是否擁有成長思維？現時全球的主流教育系統源自於18世紀的第一代工業革命，革命帶來當時世代的新常態。如今世界走進新階段的智能化，年輕人的事業觀和幸福觀與上一代截然不同，教育政策亦應變革，重新想像未來導向的教育，創建樂於學習的社會文化。

文：鄧希恒（香港教育大學領導創新型學習組織文學碩士（LILO）課程主任）

張立健（南洋理工大學社會學部博士生）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第351期]