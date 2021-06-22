客座隨筆：爸爸陪伴的4件事

【明報專訊】每年5、6月，都是筆者最忙碌的日子，因為母親節、父親節的緣故，所以經常接受學校、教會和研討會的邀請，鼓勵新一代的爸爸、媽媽要加油。今年亦不例外，父親節當日，我應邀去了馬鞍山一間教會，分享新一代爸爸面對的新處境、新挑戰。平日講學和分享，是我非常喜歡的工作，可是，今年的父親節心情特別沉重。

孩子心聲 渴望爸爸相伴

「爸爸，雖然你身處於外地加上新冠肺炎的影響，我們已經一年幾沒見了，你過得如何呢？」

「爸爸我想跟你說：『你在天國住得習慣嗎！有沒有想念我呢？』你知不知道我今年已經13歲啦！」

「爸爸，你好像從來都沒有向他人傾訴過，我對你的了解很少，你也甚少提及自己的事情。」

「爸爸，你平常工作忙。但是你回到家，我都想把我一直沒說的心裏話一一向你傾訴，可惜機會很少。」

「很快就到父親節了，你離開我們很多年了，我們很掛念你。我和弟弟一起很開心地生活，你不用擔心。時間彷彿過得很快，不知道你現在生活如何？不知道你會不會做運動或聽音樂？」

這些都是我在今個父親節的1分鐘演說比賽中，聽到的孩子心聲。參加者都只是10多歲的年輕人，但從他們口中，我感受到孩子對父親的思念和感情。與此同時，他們亦很成熟，明瞭爸爸的難處，體諒生活逼人，導致一家人被迫分離。我的兒女和他們的年齡相若，細聽時，心情特別沉重，就好像是自己的兒女向我道出心聲一樣。誰說青春期的孩子眼中只有朋友，沒有父母？從這近100個青年人的心聲，我肯定了處於青春期的子女，和任何成長階段的小朋友一樣，同樣需要爸爸的指引、關懷。他們的內心，仍然很渴望有爸爸相伴。

父愛，只能靠你自己給予

但對今時今日新一代的爸爸來說，能夠付出時間，與子女建立深厚的關係，的確不容易。以下4項，是我在教養上的一些心路歷程，與各位爸爸分享，彼此鼓勵︰

1. 想跟子女建立感情，爸爸必須投放大量時間相伴才能成就。陪伴對於子女來說很重要。

2. 要為孩子創造珍貴的父子/父女快樂回憶，例如一起踏單車、行山、遊戲或看電影。快樂回憶，是需要爸爸刻意安排的。

3. 要定期抽時間與每個子女單獨相處，讓他感到「擁有」父愛的一刻。父愛，只能靠你自己給予，不能假手於人。即使金錢和禮物亦無法代替。

4. 媽媽與子女關係親密，並不能「自動轉帳」這些關係給你。父子/父女關係要你親手經營。

各位父母，子女首12年成長的時間非常寶貴，爸爸值得付上成本代價去爭取更多相伴的時光。孩子的成長歷程是不會等你的，錯過了，便不能回頭。加油！

文：溫南聲（維護家庭基金總幹事、好爸爸中心註冊社工）

[Happy PaMa 教得樂 第351期]