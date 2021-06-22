升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】翠茵重英文 利升直資小學

問◢ 兒子今年升讀學前班，現有翠茵小宇宙國際幼兒園．幼稚園（新寶城校）及迦南幼稚園（麗港城）取錄，兩者地點差不多。希望將來可以考入直資小學，如保良局陸慶濤小學，讀哪間幼稚園機會比較大？如果真的考不進，才會考慮入爸爸讀過的保良局黃永樹小學。

答◢ 一般直資小學比較重視考生的英文程度，因直資小學多用英文授課，所以如果希望將來可以考入直資，翠茵小宇宙有「全方位英語學習」，而迦南只設有「英語小組學習區」，前者為私立獨立幼稚園，後者為免費幼稚園，一般私立幼稚園比較重視英語，所以似乎前者較符合你的要求。

九龍靈糧堂 評級不俗可考慮

問◢ 九龍靈糧堂幼兒園已收了小兒入讀今年8月開學的學前班，但網上很少這間學校的資料及評語，不知道這間學校是怎樣的？可用你的專業知識介紹一下嗎？因學費差不多6500元一個月，負擔也不少，請指點一下。

答◢ 九龍靈糧堂幼兒園參加了教育局幼稚園計劃，本人參考教育局的評核報告，給該幼稚園之評級為第二的A+（從A++至A-），表示該校之管理與持續發展、學與教、自我評估及家校協作都做得很好，值得考慮。

參與評核幼園 不支持「催谷」

問◢ 本人家住九龍灣，早前有迦南幼稚園（九龍塘）取錄，最近亦收到北角明慧國際幼兒園（劍橋課程）取錄通知，因為小兒年紀還小，不知道哪間較適合。迦南有校車到達，車程45分鐘，而明慧沒有校車，需要老人家帶他乘港鐵（車程30分鐘）。聽說讀迦南需要外補，我怕日後苦了小孩，但若要老人家帶小朋友上明慧，我又怕苦了老人家。這兩間升學排名不算很透明，我也聽說有些幼稚園會死谷學生，所以高小就開始跟不上進度，我怕這兩間也是，現在應如何選擇？

答◢ 如果你怕幼稚園「死谷」學生，可選擇參加了幼稚園計劃的學校，因為這些幼稚園必須被教育局評核，而評核的其中一個標準是「以兒童為中心」，不支持默書、機械式抄寫及「催谷」。而迦南幼稚園（九龍塘）參加了該計劃，應該不會催谷學生。你聽說迦南學生需要外補，那是個別家長的要求，學校是不會叫家長給小朋友外補的，加上迦南較近你住所，可以優先考慮。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第351期]