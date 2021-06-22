讀樂樂：「怕浪費奶奶」教善待大自然

【明報專訊】認識「怕浪費奶奶」系列，是從去年日本推出的一系列網上動畫，該系列的動畫以日本作家真珠真理子的經典繪本——《怕浪費奶奶》、《怕浪費奶奶的生活寶典》、《怕浪費奶奶開動了》、《怕浪費奶奶的河川散步》作為藍本製作而成。故事以環保為主題，由「怕浪費奶奶」在日常生活中引導小朋友要愛護環境，懂得珍惜，進而學會感恩和珍惜。

有關動畫最令人印象深刻的是每當孩子出現浪費行為時，例如吃剩飯菜、浪費食水、隨意丟棄物件等，頭上繫着髮髻、插着丸子髮簪、架上眼鏡、扶着拐杖的「怕浪費奶奶」便會隨即現身，威嚴十足地大喝一聲「Mottainai」，並教導小孩正確的價值觀，物盡其用的方法。

「Mottainai」是什麼意思呢？根據作者真珠真理子在接受報章訪問時憶述，自己小時候吃剩飯菜，長輩便會向她說「Mottainai」，其大意是對浪費行為表示失望、可惜的一聲慨嘆。這引發作者塑造了「怕浪費奶奶」的人物形象。看了「怕浪費奶奶」動畫後，曾嘗試找有關繪本的中文譯本來仔細閱讀，但原來這套書已出版了近20年，當時很多書店都說早已「斷市」。不過，十分巧合地，最近台灣出版社親子天下重新翻印了「怕浪費奶奶」系列，使小讀者們有機會一睹「怕浪費奶奶」的風采。

河川之旅 合眾人之力改變環境

由於「怕浪費奶奶」系列內容豐富，這次我僅以其中一書——《怕浪費奶奶的河川散步》拋磚引玉。書中，「怕浪費奶奶」帶讀者走了一趟河川旅行，由河川的源頭作為起點，跟隨小水滴由高高的山上，逐漸形成小水窪、小溪流，然後穿過山谷，經過無數小石頭，跌入瀑布。沿途有很多生物都仰賴着小水滴而得以生存。眾多小溪匯集在一起形成河流，河水流進森林，滋潤了大地，養活了各種植物。

可是，小水滴往低處流，便遇到排山倒海的城市垃圾，小水滴的顏色由白變灰，由笑臉盈盈變得愁眉苦臉，在垃圾載浮載沉的海洋中，螃蟹在哭泣，海豚、烏龜也在哭泣。孩子們跟着「怕浪費奶奶」一起執垃圾，單靠一人之力很難改變根深柢固的問題，但結合眾人之力情况便不可同日而語了。

河川孕育着大大小小不同的生命，是真正人類命運的共同體，其顏色是白是黑，關係到整個生態系統，甚至人類的長遠福祉。「擱淺的鯨魚肚內藏有數十公斤垃圾」、「海龜鼻上插着膠吸管」等新聞經常出現，叫人不勝唏噓，在物慾橫流的世界，「怕浪費奶奶」不厭其煩地給了我們「溫馨提示」。我們都應用虔敬、友善、尊重的心對待周遭的事物，共同身體力行，營造一個更美好的將來和大自然環境。

文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第351期]