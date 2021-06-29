幼兒靜心：透過遊戲學習 改善情緒 聽樹心跳練呼吸 小孩也靜觀

呼吸好伙伴——˙步驟：讓孩子躺下甚至躺在爸爸或媽媽身上，在他們肚皮上放一個他喜愛的公仔，每當孩子呼吸，肚皮便會一起一伏，公仔也會一上一下地郁動。˙分享：小朋友藉此覺察呼吸、穩定心情，幫助入睡。（朱安妮攝）

靜心遊戲——抱抱樹˙步驟：看見大樹時，請孩子上前抱抱樹，將耳朵貼着樹幹，集中注意力地聆聽樹的「心跳」，其實那都是樹木吸收水分的聲音。˙分享：選擇粗壯和樹皮較薄的樹，也要有安靜的心，才較易聽到樹的心跳。這可以喚醒孩子的觸感，並用聽覺來安定心神。（朱安妮攝）

【明報專訊】無論你在社會上擁有什麼身分、學歷高或低，當成為新手家長之時，面對種種育兒難題，總有迷惘的時候。註冊社工馬學駿（Stephen）和黃語恩（Svah）和很多爸媽一樣，5年前在他們的女兒出生時，為了照顧她令夫妻倆身心俱疲，幸好在最苦惱時接觸到「靜心」（Mindfulness，又譯作靜觀），從中得到方法紓緩壓力，他們更透過靜心遊戲讓孩子更專注和有耐性，大大提升親子關係。

（註︰受訪者按拍攝需要暫除口罩）

文︰顏燕雯

Stephen和Svah育有兩名女兒，大女心心今年5歲，幼女菁菁2歲。Stephen自設公司為社區提供社工服務，對象主要是青少年，Svah則是幼稚園駐校社工，當心心出生後，Stephen將近八成時間用來湊女，可說是大半個全職爸爸。不過，原來「爸爸」這份工並不易做，「除了照顧孩子起居飲食，心心晚上常常難入睡，又容易醒，我們經常要半夜起牀，太太要上班，日間我也要處理公事，令我們感到很吃力」。於是Stephen毅然修讀了8星期「靜觀認知治療」課程，從中學到如何紓緩壓力。他又把這套方法轉用到與妻子的日常關係上，發覺自己情緒平穩了，而整個家庭關係也有所好轉，後來他與太太便開始想如何把這套方法用於女兒身上。

看自然景物 平穩心情

一直以來，靜心多是針對成人的訓練，如Stephen修讀的靜觀認知治療或靜觀減壓，旨在察覺自我，讓自己出現情緒時，能夠察覺得到並懂得調適處理。但對小朋友來說，還未有一套完善的靜心訓練系統，本地偶有非牟利團體推出類似的兒童課程，但給5歲以下孩子的靜心活動便絕無僅有。夫婦倆最初會帶着只有1歲的心心到戶外，看看大自然的景物，聽聽鳥聲風聲水聲。Stephen說，當時他問女兒：「你看，水是怎樣流動呀？」、「你看，那裏有波浪呢！」女兒竟然定神地看着水滴從高處滴下的情景，又想伸手去觸摸濺到她手上的水點。「那一刻，我覺得我與她是同步的，即使很多時候她在聽，我在講，但主要是用這種聲音導航的模式來跟她做靜心。」各種活動，旨在讓孩子找回平穩的心情，日子有功，他們不但發現親子關係有所改善，心心慢慢亦可以平靜入睡，不論情緒或睡眠質素都有改善，令他們非常驚喜。

吹「蠟燭」呼吸練習助入睡

有女兒做成功例子，加上二人擁有接觸兒童的豐富經驗，便合力設計了一套適合孩子的靜心小遊戲。Svah說，靜心並非宗教活動，也不是要求小朋友完全靜下來。「很多人覺得要小朋友坐下來或閉上眼15分鐘是一件不可能的事，所以我們加入了遊戲，也設計多些可以很快完成的簡短練習，讓父母和孩子一起參與和感受。」

呼吸練習是帶領孩子進入靜心與寧靜狀態的最佳活動，把它轉換成遊戲，變成伸出五指幻想成點燃的蠟燭，讓孩子把它們逐一吹熄，讓他們練習透過溫柔而細長的吹氣來感受自己的呼吸；又或者一家人手拖手甚至拖着公仔，在深深吸一口氣後，呼氣時發出「OM」的一聲，這是覺察呼吸和聲音的活動，用以平靜內心，對入睡很有幫助。

持之而恆 摸索合適節奏

體驗過靜心對孩子和大人的好處，Stephen和Svah決定把它介紹給更多人知道，他們建立網上平台，最初以家長共學形式，每星期與12個家庭恆常聚會2次，一同在公園做靜心練習，最年幼的孩子只有10個月大。「我不會告訴你孩子第一次來便一定看到他有驚人的改變。首先靜心練習如同健身，不會一次見效，而是需要持續每天去練習；其次這是取決於心法多於技巧，若跟着指示去做也看不到效果，家長應調校自己的速度，明白這是用愛、用心、用慢活心態與孩子同行的活動，要慢慢摸索合適自己和小朋友的節奏。」Svah指靜心不單是為小朋友去做的活動，對家長也同樣有裨益，「要明白孩子生下來不是要與你作對，讓小朋友懂得走進舒適的狀態之中，親子衝突和孩子負面情緒都會緩和，家長也能減少壓力」。

[Happy PaMa 教得樂 第352期]