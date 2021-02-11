本周FOCUS．採訪手記：囝囝囡囡要做model！

【明報專訊】「你好，我叫XXX，今年10歲，讀四年班。」以上並不是小朋友參加面試的自我介紹開場白，而是最近一個初次見面的小model跟我打招呼，一聽她這樣說，我便知道這次拍攝可以順利完成了。你知道原因嗎？

外貌非關鍵 好性格優先考慮

很多朋友常常都問我：「我個仔／女點先有機會做你哋小小模特兒呀？」「我朋友個囝囝／囡囡好可愛㗎！可唔可以介紹畀你影相呀？」早年我們的確有招募小模特兒的環節，讓家長把孩子照片寄來應徵；我們也從中邀請過不少可愛的小朋友為我們拍攝，鏡頭下盡是他們吃喝玩樂的雀躍模樣，穿上新季時裝的有型甫士，或者喜怒哀樂考演技的專題造型。很多當日的小model，今天已經是中學生甚至大學生了。

記者們最喜歡找的小模特兒一般是4至8歲，因為這個階段的孩子最天真可愛。但問到要做小模特兒的真正條件，外貌還不是最重要，性格才是優先考慮的因素。聽指令、合作、願意嘗試新東西，都是記者和攝影師最愛用的model。曾試過有小朋友來到影樓才發脾氣，根本不願穿上借來的服裝；也有去到拍攝場地後什麼都不願配合，一會兒說不想做這個動作，一會兒說不想坐在那裏，真的非常浪費時間，因為我們是在工作，不是在遊玩呢！

原來有些家長，根本不清楚子女在陌生環境、面對陌生人時有什麼的反應，也沒有去了解孩子的意願，認為仔女「好得意」便覺得他們可以做模特兒。可是，有些小朋友壓根兒其實不想影相，是被迫過來呢！所以如今再有朋友介紹小模特兒給我，我都會先問：「孩子自己是否真的想拍攝？你覺得他能完成拍攝的任務嗎？」希望避免再遇上被迫來拍照的小朋友！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第352期]