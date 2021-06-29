好去處：歎住冷氣爬火山 室內叢林探險 與巨型Melody「野餐」
文章日期：2021年06月29日
【明報專訊】天氣熱焫焫，但「小王子」、「小公主」嚷着要去野餐，爸媽們可以怎麼辦？那不如去南豐紗廠，跟可愛的Melody暢玩各種與大自然和野餐主題有關的活動，體驗另類的森林探索吧！
文︰顏燕雯
小模特兒：琛沂
室內遊樂場一向較少跟卡通人物合作，不過以大自然為主題的室內叢林親子樂園The Big Things Playground，最近便找來了可愛的My Melody當主角，推出期間限定遊戲和活動設施，難怪令一眾Sanrio小粉絲瘋狂尖叫！
遊樂場本身已是圍繞叢林主題來設計，全新的「甜美森林派對」再加入了大自然、野餐主題和My Melody元素，多個可愛影相位和遊戲都有令人一玩再玩的衝動。例如大家可以拿起小藤籃，到花園「採摘」士多啤梨；又可以在野餐區當小廚師，為朋友仔製作不同口味的三文治；更可抱着巨型Melody攬枕從火山造型的攀爬設施上滑下來，非常有趣好玩！
■INFO
The Big Things Playground × My Melody甜美森林派對
營業時間：周一至四上午10:00至晚上6:30；
周五至日及公眾假期上午10:00至晚上8:00
地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠2樓205至207號舖
票價：周一至四$160、周五至日及公眾假期$220（包括1位小童和1位成人，每節60分鐘）
查詢及預訂：6292 1808
[Happy PaMa 教得樂 第352期]