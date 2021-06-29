親子筆陣．教女無方：誰負誰勝出 天知曉

【明報專訊】蘇菲的小學中文科成績都是見不得人。當人家都在比併90頭還是90尾，蘇菲能過70分已經好高興。

郭靖是金庸武俠小說《射鵰英雄傳》中的男主角，人所皆知的絕頂高手。他天資愚鈍，孩提時跟江南七怪習武10年卻毫無成績，被江南七怪批評笨拙無比、資質太差、不是學武料子，不由得心灰意冷。若當時有成績表機制，以上描述也許便是郭靖成績表內的評語；若今日有誰收到子女這張成績表，肯定腎上腺素飈升、血管收縮、心跳加速，能控制自己不出口不出手已是萬幸。

中文成績差 堅持閱讀不操練

蘇菲小學時中文成績相當刺眼。曾有關心我的家長，問我為何作為一名資深中文教師，竟救不了女兒的中文成績，這問題也教我苦思了大半天。可是我不想讓蘇菲把寶貴的閱讀時間，花在操練「忍耐」與「忍讓」的分別，如何把30多個詞語及標點排成標準答案的句子，更不想令蘇菲錯誤地以分數高低來評定自己的中文能力，只告訴她多閱讀，上到中學，中文成績就會好起來。

蘇菲高小的時候，狂啃金庸13本武俠小說（《鹿鼎記》除外），閱讀豐子愷《漸》一文會沉重得哭了出來，因兒時太喜歡談屎尿屁而愛上閱讀《笑林廣記》，喜歡魯迅散文多於朱自清的，對冰心文章無感。初中時受母親影響愛上蕭紅小說，不知什麼原因突然追看楊絳作品，後來還是白先勇奠定了蘇菲心中華人作家的第一位。然後，家中出現了不少太宰治、東野圭吾、川端康成、村上春樹、芥川龍之介等日本作家的小說。（2021年中國語文科文憑試卷一閱讀考材，正是芥川龍之介的《蜜柑》，恐怕學界將掀起一股操練日本作家文章的熱潮。）

蘇菲初中的中文科成績仍是不能見人。

分數不代表能力、求學不是求分數的信念都很離地，但我仍相信蘇菲閱讀的量和質，都是她中文能力的穩固基礎。我再告訴蘇菲，上到高中，中文成績就會好起來。幸好，這預言終在她中五時應驗了。（最感欣慰的是身在英語世界的蘇菲，今日仍會閱讀無所用的中文書。）

熟知《射鵰英雄傳》內容的讀者都知道，後來多得馬鈺教曉郭靖吐納之法，修煉兩年，再練習江南七怪的武功，突飛猛進；日後修煉其他武功時，也能隨心所欲。

相信學習價值 不過問女兒成績

學習路程漫長，不能保證學了、溫了，就會取得好分數，畢竟仍有許多不同環境個人因素影響，或許有一天會遇上馬鈺，或許不會，但相信每個學習過程都是有益的，不必因成績否定其價值。由蘇菲小學至今，我堅決控制自己的好奇心，從不過問或打聽蘇菲分數，讓蘇菲相信學習過程重於成績。難度好高，尤其聽到其他家長試後報捷，心就痕癢難耐，恨不得跳入蘇菲書包，盡覽各卷分數。幸好，我仍能控制住自己，或許因此，我也從沒錯過蘇菲的分數。

（蘇菲的回應：媽媽從不理會我何時派卷、得分、如何計分等，反而我要主動報告、解釋計分方法，好麻煩。不過也因為媽媽沒什麼反應，我可毫無顧慮地表達自己感受和看法。我認為家長少關心考試分數，那子女就會明白那是自己的事，不是媽媽或別人的事。）

文：蘇菲媽

作者簡介﹕中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。Facebook & IG︰SophieMamama

[Happy PaMa 教得樂 第352期]