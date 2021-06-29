家教明言：疫下學習總結

【明報專訊】炎炎夏日艷陽高掛，代表着學年又將近結束，期末考試總結了同學的學習成果，不知道家長會如何總結孩子們在疫情下的學習呢？每次收到學習總結，相信家長們少不免為到考卷上的分數高低而有喜有憂。當我們注視着考卷上的分數時，別忽略了在旁邊凝視你的孩子，他的心情或許比你更顛簸。

留意剔號 鼓勵孩子比昨天進步

其實考試之目的，是讓我們一起回顧孩子的學習狀况，家長們要為孩子表現不理想的部分加以改善，在暑假裏好好幫他們溫故知新；但也不可忽略孩子們在考試中表現優秀的地方，有時我們太在意交叉，卻看不到他們也取得不少剔號。希望家長們更多欣賞小朋友在學習中的努力，給予孩子的肯定，是他們日後更進一步的動力。不需要和別人比較，最重要的是鼓勵孩子比昨天的自己進步，哪怕只是一點點的改進，日子有功，一年後再回望，小人兒已前進了不短的路程。

學校每年有很多獎項，我最期待同學們取得的一定是進步獎，這個獎項鼓勵同學比昨天進步，讓孩子們做更好的自己。有一道令人深思的數學計算題展現出進步的潛能︰試想想我們每天進步百分之一，1.01自乘365次便差不多是原來的38倍了；相反，如果每天倒退百分之一，0.99自乘365次，一年之後只剩不到0.03。過多的責備，特別是把孩子們成績不好的原因歸咎於他們天生不及別人聰明、有天賦，這只會帶來孩子們對學習的無力感和挫敗，因為天賦是改變不了；相反，和孩子們總結學習狀况時，不妨多分享如何透過努力求進，讓小朋友相信，更多的努力會帶來進步，並傳授他們令自己進步的方法。

趁悠長暑假 專注建立親子關係

孩子不是一台學習機器，在悠長暑假，讓我們除了關注他們的學術，更希望家長投放更多時間在親子關係上。有研究顯示，建立親子關係，最重要不是冗長的時間，而是每天都有簡單而有意義的親子活動。孩子需要感受的，是父母的專注陪伴，哪怕只是15分鐘的時間，放下電子產品，和孩子一起下棋、閱讀，或是短時間的親子對話，都是孩子成長美好的祝福。

文：鄭家明（亞斯理衛理小學校長）

作者簡介﹕陪伴同學成長是幸福的經歷，相信同學的無限潛能，每個孩子都有閃亮的可能。

[Happy PaMa 教得樂 第352期]