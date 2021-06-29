A苗園圃：深呼吸來一趟考試過山車

【明報專訊】小明的小學生涯即將結束，兩個月後，就變成中學生了。回憶過去6年共度的考試溫習歲月，我感覺就如坐了一趟瘋狂過山車，因為我既不知道它願意爬多高、猜不透它向上衝、向下墜的時間會有多密或多久，也難以估計它於何時急煞停。

我曾把深刻的情節仔細記錄下來。以下是小明就讀小五的第一次呈分試，我們為翌日的中文作文考試最後準備。

「先溫習記叙文吧！看罷題目，我們一起構想大綱，好嗎？」

「根本毋須起大綱！你知道嗎？考試時間好短，我向來都是一邊寫，一邊構想的……」

「這樣……那不如根據老師提供的重點來溫習？媽媽作引入段，你聽聽，來評分……」

「……引入段不是這樣作的，老師一定會把你剛才說的句子，統統刪去！」

「咦！我留意到你記叙的事情以直述為主，比較平淡無奇，沒什麼細節，不妨添加一些有趣情節吧，我們齊來構想……」

「都說了時間不夠！我認為我現在寫的已很不錯了！」

「哦！老師提示，作文時需使用不同的修辭手法，我們就溫習這方面吧……」

「哎喲，這個手法不合用呀……那個手法也不用溫習呢！」

「……老師評語，建議你要多寫內心感受，總不能在最尾一段只簡單寫一兩句。不如我們以這篇為例，一起看看在哪裏適合加添感受，再動動腦筋如何令描述更生動……」

「唉！不用了！你好煩呀！」

過山車不斷向下墜，不久更急煞停，媽媽不能再一廂情願，我要下車了。直至那天晚上，我嘗試再接再厲。

過山車下墜煞停 唯有「下車」

「媽媽出了一道作文試題：記叙一次錯過參與某項比賽的經歷和感受，你來寫大綱，不用整篇寫出來，我怕你累壞了指頭。」

「沒有可能！我根本沒有這方面經歷，如何能夠寫出來？」

「……有道理，媽媽即改。不如就記叙一次生病的經歷和感受吧！」

他表現厭惡，皺起眉頭，邊埋怨邊用白紙寫大綱。閱讀大綱後，我表示欣賞，只作一些溫馨提點，實行「見好就收」。

看完兩母子對話，認為我懂得隨機應變？覺得我有耐性？其實，6年內不乏我「執嘢走人」的失敗片段。在家中太易分心，所以每次考試也帶他到咖啡店溫習。不知有多少遍，因為小明臨時不合作，或回應態度極差，使我既無奈又氣憤地「執嘢走人」。日子有功，我相信自己摸透了跟小明溫習的「道理」。

斬件式溫習 保持「A仔」心情平穩

「道理」關鍵是要保持孩子的心情平穩，他情緒一起伏，輸掉的一定是家長，你想他有好成績？他會刻意對抗；你受不了孩子的脾氣連自己也想發難？他不會害怕，也不會因此而合作，為什麼？因為「固執」和「報復」就是纏擾着「A仔」不放的兩大頭號敵人，他們還小，根本無法擺脫。

最後，各位家長要緊記：預早3星期以上，跟他一起計劃，把各科溫習內容斬件式預先溫習，考前那天溫習法則是「娛樂比溫習多」，關鍵是「心情平穩」啊！慶幸A仔一般來說智商比較高，家長太「唚氣」變相惹來反效果。來個深呼吸！忍耐！愛心！祝願大家坐的那一趟過山車不是瘋狂的，而是輕鬆愉快的！

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

[Happy PaMa 教得樂 第352期]