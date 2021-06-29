親子筆陣．家庭有教：幫助孩子吃出精神健康

【明報專訊】有學者綜合41項研究，發現健康飲食可以改善情緒。以蔬菜、生果、豆類和橄欖油為主食，而且少吃紅肉及加工食物的「地中海飲食者」，患抑鬱症的機率較其他類型的飲食者低三成三！箇中原因，是地中海飲食含較高纖維素、維他命、礦物質和抗氧化多酚，能夠保持精神健康。

高脂高糖食物 有礙身心健康

學者又發現，少吃高脂及高糖食物的人，患抑鬱症的機率低兩成四。原來高脂及高糖食物可以引致慢性發炎。發炎是人體自我防禦機制，急性發炎可召喚免疫細胞對抗外來入侵，但慢性發炎可能會令身體免疫系統失常，攻擊正常細胞，除了增加患癌風險，亦會阻礙負責情緒調節的神經傳遞物質，影響心理健康。

所以，大人小朋友都應讓多吃蔬菜、生果和豆類，少吃高脂及高糖的食物。家長可以從以下幾方面着手，幫助孩子吃出健康：（圖）

1. 以身作則：

孩子會模仿家長的飲食習慣。家長吃得健康，孩子都會吃得健康。

2. 讓孩子多嘗試：

家長可以多提供不同顏色、不同口味、不同質感的健康食物，令孩子對不同的健康食物產生好感。

3. 不輕易放棄：

若孩子不喜歡某種食物，家長可以嘗試用不同方式讓孩子品嘗那種食物。例如：孩子不喜歡吃紅蘿蔔，家長就可以讓孩子喝混有紅蘿蔔的果汁。孩子可能需要試15至20次，才會接受新食物。家長讓孩子嘗試新食物時，應該特別營造一種放鬆的氣氛。如果孩子願意嘗試，家長可以給予即時讚賞；如果孩子不願意，家長亦可以坦然接受，毋須責罵或「賄賂」孩子（如：「如果你吃紅蘿蔔就讓你吃雪糕！」）。

4. 設定限制，提供解釋：

完全禁止孩子吃某種食物可能會適得其反，反而令孩子更加喜歡那種食物。對於高脂高糖的食物，家長可以與孩子討論應該吃多少：「吃得太多糖會咳嗽，爸爸不希望你咳得辛苦，我們每天只吃一粒好嗎？」

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第352期]