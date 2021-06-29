感講你知：善意溝通 接納離別（下）

【明報專訊】上文提到，我有一個就讀高小的親戚Edwin上月跟家人移民英國。為了創造一個安全的時間、空間給Edwin去察覺、理解及表達自己，亦讓一眾親友可抒發對Edwin一家離別的感受，我邀請大家在farewell party於「善意溝通」的基礎上，以「對話圈」的形式連結彼此。

之前我曾帶領他們參與對話圈，大家圍圈而坐，每一個人都能夠看到其他人。我詢問各人，希望為今次對話定下什麼規則？我爸說：「互相尊重，專注當下，擺低手機。」然後我媽補充︰「用心聆聽及記着別人所說的。」Edwin則謂：「不打斷、不評論、不給予建議其他人。」我聽到他們這樣說，既驚喜，又感動，亦感到之前所花的努力沒白費（我家人以前習慣別人說兩句便打斷對方，然後評論、給建議等）。當我確定在座每個人都明白並同意遵守這些原則後，便拿出一個象徵「發言信物」的水樽，只有拿着發言信物的人才可以說話，其他人需要專心聆聽。我就會盡量確保大家的發言時間平均，如果有人說得太久，或者違反了剛才協議的原則時，我才會介入。

親友輪流分享移民感受

設定對話圈的形式、原則後，我再介紹主題和流程。第一輪是熱身，主題是交流彼此今日的感受；第二輪為正題，主題是面對移民和離別，大家有何感受和需要。我把「感受需要卡」放在圓圈的中心，然後邀請大家每一輪發言前，用2分鐘看看地上的卡，再察覺、同理自己的感受，繼而分享。

有趣的是，我媽分享時，突然祝福Edwin一家移民後「無憂無慮」。Edwin聽到後，即時反應是說：「很難呢！」其後輪到Edwin爸爸分享，他亦回應我媽說：「怎可能無憂慮呀！」他坦誠地分享自己在「期待」以外，也有「擔心」這個感受：「一家人去到異地生活，既要找工作、找學校、找居所，又要重新適應文化。」我感激他願意展現自己脆弱的一面，畢竟在華人文化中，作為爸爸，很難在家人面前表達負面感受。但正正是這樣的溝通，讓Edwin可連結到他父母真實的內在狀態，長遠有助促進關係。

在此我邀請各位家長，如果你的家庭即將移民，或者你的子女有朋友移民，可嘗試以「善意溝通」去認識和接納當中的離別不捨，以及不同的感受！

文：楊思毅（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

[Happy PaMa 教得樂 第352期]