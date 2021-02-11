辣媽CEO：兒孫自有兒孫福

【明報專訊】「兒孫自有兒孫福」下一句，是「莫為兒孫作馬牛」，沒想到《增廣賢文》都有過時的一日！看看周遭願意為子女做牛做馬的父母，前後左右都會有。我要是繼續引用林則徐家訓：「子孫若如我，留錢做什麼……子孫不如我，留錢做什麼？」應該是對牛彈琴現實版了吧？

父母愛子女心切，總是希望為他們籌謀，鋪最好最容易行的路，希望孩子日後的生活條件質素有保障，人之常情無可厚非。只不過父母認為最好的，最適合子女的，為了子女做的一切一切，都是為了他們好，所以有父母死慳死抵，死捱爛捱，搏命搵錢務求子女豐衣足食，為了仔女日後生活有保障，當然要買多層樓好讓第日他們結婚有屋住。

30歲變「殘孩」 父母還不肯放手？

如果父母有經濟能力負擔得起，成功有父母幹，買幾多層樓都得，始終中國人最鍾意買樓保值，不需要羨慕，更加無需要妒忌。尋常百姓家的孩子只能慨嘆這些機會不屬於我？廿四孝父母怎捨得讓子女失望？結果把自己的公屋奉獻出來給子女抽居屋的有，好不容易才供完樓，再加按給子女做首期的有，買層樓二按三按借錢給子女做首期的一樣有。只是負責還錢供樓的，同樣是父母。

其實年輕人需要的，是一層樓嗎？一生人追求的，只能是穩定嗎？既然父母有條件有能力，子女應該有最雄厚的本錢最有利的條件，追隨夢想做自己最想做的事。讀不讀名校，讀不讀大學，讀什麼科目，從事什麼行業工作，一樣大把前途。任何可能性都有，為什麼父母還是要全面操控不肯放手？

另一個極端，就是父母過分保護溺愛縱容，反正屋企不用憂柴憂米，最見不得子女吃苦，所以子女什麼都不用做，安然安心做蛀米大蟲，宅在家中起居飲食樣樣侍奉周到。可以殘廢到30幾歲人食餐飯，父母都要樣樣餸菜切粒剪細去骨，先至食。最令我眼火爆的，不是那個「殘孩」，而是那對父母的緊張和誠惶誠恐，說實話，其實兒子絕對是個受害人，即使他是弱智的，都不需要如此被照顧吧！他日父母雙腳一伸，留下寶貝「殘孩」點算好？有錢請工人，都不懂得如何用，完全不懂得人情世故，不知世途險惡人心難測，一個唔覺意誤交損友，那下場可以很淒涼很殘酷。

養兒一百歲 學習九十九

以前說養兒一百歲，長憂九十九，現在我會說養兒一百歲，學習九十九，做父母的絕對需要與時並進，還要不斷反省自省，和不斷長大的孩子互相學習，一起成長。不能夠總是以我認為的、我懂得的，把個人意願凌駕子女的意願。

供書教學把子女撫養成人，是父母的責任，盡了責任，就好了。我信兒孫自有兒孫福，我們能給子女們的最好，就是無條件地支持信任和愛，子女肯定很幸福！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第352期]