論盡教育：香港家長的心態

【明報專訊】碰到多年不見的同校但低幾班的同學，好自然聊起兒女，不講還可，一講起淚漣漣。她的幼女在港島一直資女校讀中一，辛苦到爆燈，返學似食黄連，做功課似受絞刑，做媽媽的當然心痛，但又不知如何處理。

天下父母心，希望兒女讀書聰明，入讀名校，將來順利考入大學。小婦人經常聽到牛頭角的街坊教仔：「畀心機讀書，咪好似老竇咁，盲字都唔識多個，做份牛工，日曬雨淋，搵雞碎咁多錢。」又確實睇到好多下一代爭氣，有啲入大學脫貧，有啲做生意仔創業成功。王師奶覺得一般低下層的家長似乎無咁煩惱，草根階層的兒童似乎讀書無咁大壓力。每晚黃昏，公眾籃球場和足球場都好多小朋友、中朋友玩得好熱鬧，唔通佢哋唔使讀書和做功課？

直資可選教學語言惹亂局

資助中學開英文班有限制，規定幾多band 1學生才可以成班，呢個限制王師奶一向都唔贊成，雖然唔贊成，也非全無「可取」。直資選擇教學語言的特權破壞了公平，產生亂局，間接將僅有的「可取」掃得一乾二淨。入唔到英語班唔係問題，只要肯交學費讀直資，你一定有英語班讀，同是這一個學生，交錢就可以讀乜都得，唔交錢就無得傾，呢啲係乜制度呀？直資學校的校長和教師們，小婦人批評的是制度的偏差，制度是官老爺定的，與你們無關。家長一切全憑直覺，每年大學入學率確實傳統名校最高，什麼9科、10科5**都大多來自這些學校，這些學校都是英語授課，家長們好自然覺得英文好是入大學的重要條件，因此不論子女程度是否適宜，千辛萬苦都要搵一間英語授課的學校。

王師奶教兒女，重複最多的話是：「做人做事最緊要量力而為，無咁大個頭唔好戴咁大頂帽，荷包只得幾十蚊，唔好行入連卡佛。」香港一般家長，兩眼發光望住「英文班」這三個字，唔理個仔個頭嘅size，係都要佢戴奇連伊士活嗰頂墨西哥大帽，一陣微風都吹咗頂帽去街尾喇！香港的資助小學以中文為主，所有課本都以中文編寫，英文只是其中一科；到升中一，如果入英文班，啱啱掉番轉，全部英文課本，密麻麻，粒粒都係生字，媽媽咪呀！查字典都查到頭昏眼花，上堂時阿sir同miss講的是外星語言。小六同中一呢個gap闊過維多利亞港，亦係好多學生讀書失敗的原因。中一唔掂，中五都一定唔掂，偶然會有三幾個半路中途突然開竅，跟番大隊，但比例唔多。

盼教界正視語文鴻溝 家長量力而為

這位媽媽跟着講學校好多功課，連普通話都要抄100個詞的拼音，點抄呀？唯有媽媽出馬抄埋一份，個女愈做愈慢，哭哭啼啼。用上斷頭台等絞刑去形容略嫌誇張，此情此景，孰令致之？不自量力囉，袋住50蚊入連卡佛囉！講完家長學生，講吓學校，有些學校，尤其是有名氣的傳統名校，不愁學生，常犯店大欺客的毛病，學校是一言堂，所有措施不容「阿趦阿趄」，唔鍾意請去別家。教師也有好多款，王師奶相信大多都是敬業樂業，愛護學生的好教師，難保其中也有一些以身在名校任教飄飄然而失去方向的。

王師奶懇請教育界正視小學和中學（小六和中一）語文的鴻溝該如何收窄或填補，不要太早放棄數以萬計年輕學子；呼籲家長們一切量力而為，要因應子女的能力和興趣陪伴上路。記住：强扭的瓜不甜。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第352期]